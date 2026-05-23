Đà Nẵng công bố 350 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế đặc thù

Hồ Xuân Mai
Trong danh mục có 216 dự án, đất đai áp dụng theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 134 dự án áp dụng theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Một góc đô thị ven sông Hàn, TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn thành phố được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội trên phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1).

Theo đó, có 206 dự án, đất đai áp dụng theo Điều 3, 2 dự án áp dụng theo Điều 4 và Điều 5, 8 dự án áp dụng theo Điều 7 của Nghị quyết số 170/2024/QH15; 11 dự án áp dụng theo Điều 11 và 123 dự án áp dụng theo Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đáng chú ý, trong danh sách có đến 204 lô đất (sổ đỏ) của Công ty cổ phần Sơn Trà tại phường Sơn Trà (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp với mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm thời hạn sử dụng đất cần điều chỉnh thành 50 năm).

Ngoài ra còn có loạt dự án đình đám như: khu đất tại đường 2-9, phường Hòa Cường (Đà Nẵng) của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng); khu du lịch ven biển của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước tại phường Ngũ Hành Sơn; khu du lịch 5 sao Olalani Resort của Công ty CP Mỹ Phát; dự án quần thể đô thị du lịch và quốc tế Ariyana; khu du lịch và giải trí Silver Shore; khu du lịch sinh thái ven biển tại khu đất có diện tích 45.000m2 và khu đất 8.000m2 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đệ Nhất; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Đà Nẵng của Công ty CP phát triển đô thị du lịch Sóng Việt... cùng loạt dự án tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc cũ nay là xã Điện Bàn Đông, phường Hội An Đông...

Cũng theo quyết định, UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có nội dung khó khăn, vướng mắc tương tự để tổng hợp, đề xuất bổ sung danh mục, kịp thời tháo gỡ các tồn tại, đưa dự án vào đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.

Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội ban hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Còn nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

