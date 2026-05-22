Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: “Mong được sống những năm cuối đời như một công dân có ích”

Nói lời sau cùng tại tòa, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi về sai phạm khiến 2 bệnh viện 10.000 tỷ kéo dài nhiều năm. Bà mong được sống những năm cuối đời như một công dân có ích.

Sáng 22/5, phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan kết thúc phần tranh luận.

Trước khi Hội đồng xét xử sơ thẩm nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên trình bày, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo cho rằng vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện các dự án lớn của Nhà nước.

Trước bục khai báo, bà Tiến cho biết việc xây dựng hai cơ sở bệnh viện này xuất phát từ mong muốn tạo ra những cơ sở y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ người dân tốt hơn.

Theo lời cựu Bộ trưởng, mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng các bệnh viện có chất lượng chuyên môn cao, cơ sở vật chất ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

“Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo”, bà Tiến trình bày.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức án nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, xã hội, sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bà Nguyễn Thị Kim Tiến mức án từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trình bày lời sau cùng tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt xin lỗi vợ con vì những sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả gia đình.

Theo bị cáo, trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã xảy ra nhiều sai phạm khiến công trình kéo dài, đình trệ suốt nhiều năm, gây thiệt hại cho Nhà nước và khiến người dân không được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng như kỳ vọng ban đầu.

Bị cáo cho biết bản thân hiện đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút nên mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ông Nguyễn Chiến Thắng bị VKS đề nghị tổng mức hình phạt 30 năm tù cho hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, thừa nhận những sai phạm của mình là rất rõ ràng và đã xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án.

Ông Tuấn mong HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Các bị cáo còn lại trong vụ án khi nói lời sau cùng đều bày tỏ sự ăn năn, mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, trong phần luận tội và tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội đánh giá sai phạm tại hai dự án bệnh viện đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí hàng trăm tỷ đồng vốn Nhà nước và khiến hai bệnh viện trọng điểm chậm đưa vào sử dụng trong nhiều năm.

Trong quá trình xét hỏi tại tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhiều lần bày tỏ sự day dứt khi hai dự án bệnh viện lớn của ngành y tế bị đình trệ trong thời gian dài.

Bị cáo thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Y tế thời điểm đó và cho rằng đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành.

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng cho Nhà nước.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều 27/5.