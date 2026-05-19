Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Từ nay đến 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển mạnh nhà ở cho thuê, xác định đây là trụ cột đến năm 2030, đồng thời kiểm soát chặt đầu cơ, bảo đảm nhà ở phục vụ mục đích ở thực.

Nhà ở phải đi cùng trường học, bệnh viện, giao thông công cộng

Chiều 19/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và thước đo của tiến bộ xã hội.

Nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, năng suất lao động và sự lành mạnh của thị trường bất động sản.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà là để ở, không phải để kinh doanh, tích sản. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng, hay chính sách hỗ trợ người nghèo. Đây là vấn đề của liên ngành, liên cấp, liên vùng gắn với quy hoạch đô thị, đất đai, công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Đánh giá Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách, tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở, song Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy mới, tầm nhìn mới, đảm bảo mọi người đều có chỗ ở.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản. Kết quả đạt được trong chính sách nhà ở vừa qua cơ bản chưa đạt được mục tiêu đề ra và thấp so với nhu cầu rất lớn của xã hội.

Chỉ ra một số hạn chế, bất cập, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho người dân.

Quy hoạch nhà ở, theo yêu cầu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, phải bám sát cung - cầu lao động. Nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội phù hợp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mô hình phát triển nhà ở của Việt Nam trong giai đoạn mới không phải mô hình bao cấp nhà ở, cũng không phó mặc cho thị trường.

Thay vào đó, Nhà nước kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn, quy chuẩn; đơn giản hóa và thuận lợi hóa các loại thủ tục hành chính liên quan; thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý.

Với định hướng này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh người dân phải được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và đúng đối tượng.

Từ nay đến 2030, nhà cho thuê phải là trụ cột chiến lược

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết từ nay đến 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về nhà ở trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Nhà nước kiến tạo, quy hoạch, điều tiết thuế và tín dụng, bảo đảm công bằng, kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Các địa phương rà lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở của địa phương mình, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà ở chính sách, tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đưa ra cơ chế tài chính cho nhà ở chính sách dài hạn. Doanh nghiệp có lợi ích hợp lý, đi kèm với kiểm soát tốt chi phí, chất lượng, tiến độ, giá bán và giá cho thuê.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ cần nghiên cứu và có chính sách tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn và quản lý cho thuê căn hộ giá thuê rẻ được Nhà nước trợ giá cho các gia đình có thu nhập thấp và rất thấp không có khả năng mua nhà ở.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch đối tượng mua nhà ở, không để đầu cơ, kiếm tiền; cần kiểm soát chặt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, cơ chế mua, bán, không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ. Không để chính sách nhà ở bị lợi dụng để trục lợi. Cán bộ công chức, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách về nhà ở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của nhân dân để trình Quốc hội.