Loạt trải nghiệm hấp dẫn tại Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” Đà Nẵng

Tối 22/5, tại quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng), ngày hội ẩm thực “Vị Biển” đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động trải nghiệm đậm chất miền biển.

Ghi nhận trong tối 22/5, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khu vực biển Tam Thanh, phường Quảng Phú để cùng hòa mình vào không khí của ngày hội.

Tại đây du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon, trải nghiệm ẩm thực đặc trưng miền Trung, giao lưu cùng đầu bếp và nghệ nhân, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động thủ công truyền thống như đan lưới, làm túi lưới, điêu khắc gốc tre, làm chổi đót hay vẽ túi thủ công.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết việc tổ chức ngày hội ẩm thực "Vị Biển" ở phía Nam của thành phố thể hiện rõ định hướng phát triển du lịch của địa phương trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bấm nút khai mạc ngày hội ẩm thực “Vị Biển" tại quảng trường biển Tam Thanh, TP Đà Nẵng.

Cũng theo bà An, ngày hội sẽ mang đến cho du khách không gian trải nghiệm không chỉ là hương vị, cảm xúc và sự kết nối với con người địa phương. Ngày hội mang đến một nét văn hóa riêng, đặc trưng riêng của con người miền biển.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc ngày hội

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, điểm nhấn nổi bật của chương trình là chuỗi trình diễn ẩm thực theo chủ đề, diễn ra từ 18h-21h30 hàng ngày với nhiều trải nghiệm hấp dẫn như “Đại tiệc cá ngừ đại dương”, “Hương vị cuốn miền di sản”, “Đại tiệc gà tre và lợn bản Tây Giang”.

Du khách có thể chế biến trực tiếp các món ăn đặc sản xứ Quảng như gỏi cá trích, bánh đập, hến xào, phở sắn Quế Sơn, cơm gà Hội An hay chè bắp...

Bên cạnh đó, hơn 50 gian hàng OCOP và đặc sản địa phương cũng góp phần tái hiện sinh động bức tranh văn hóa biển miền Trung.

Các đầu bếp trình diễn chế biến các món ăn ngay tại không gian lễ hội.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian như hô hát bài chòi kết hợp hoạt động tương tác cộng đồng giúp “Vị Biển” không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn trở thành không gian kết nối văn hóa và trải nghiệm bản địa...

Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” là một trong những hoạt động của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ ngày 20/5 - 24/5 tại công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm tại Đà Nẵng với chuỗi hoạt động đa dạng, sáng tạo và giàu tính trải nghiệm.