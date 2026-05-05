Chân dung liên danh khiến VNPT và Viettel trượt thầu tại siêu dự án Sân bay Long Thành

Tại gói thầu lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay Long Thành, chủ đầu tư ACV đã lựa chọn Liên danh Long Thành ICT gồm 5 thành viên, còn Liên danh VNPT - Viettel trượt thầu.

Siẻu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô lên đến 5.000 ha, tổng số vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, công suất khoảng 100 triệu lượt người/năm và hàng hóa 5 triệu tấn/năm. Dự án được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026 với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 2 triển khai từ năm 2028-2032, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau năm 2035, đưa công suất sân bay lên 100 triệu lượt khách/năm và giúp sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam.

Lý do Liên danh VNPT - Viettel trượt thầu

Tại Gói thầu số 5.11: Thi công lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”, ACV là chủ đầu tư, thông báo mời thầu vào tháng 1/2025. Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi, loại hợp đồng đơn giá cố định.

Sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá dự toán của gói thầu được duyệt gần 2.713 tỷ đồng.

Sau 3 tháng, tức ngày 22/4/2025, ACV đã công bố kết quả trúng thầu. Dữ liệu cho thấy chỉ có 2 liên danh nộp hồ sơ dự thầu.

Trong đó, Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Long Thành ICT, gồm 5 công ty là CTCP Hệ thống công nghệ ETC, CTCP Công nghệ kỹ thuật số HITD, CTCP Công nghệ viễn thông Elcom, CTCP Tư vấn chuyển giao công nghệ ITC và CTCP Thương mại và Dịch vụ công nghệ GTSC Việt Nam.

Giá trúng thầu của liên danh 5 công ty này là gần 1.939 tỷ đồng, thấp hơn 774 tỷ đồng, tương ứng thấp hơn gần 29% so với giá dự toán. Thời gian thực hiện hợp đồng được liên danh đề xuất là 333 ngày, rút ngắn khoảng 4 tháng so với tiến độ mời thầu.

Người ký phê duyệt gói thầu này là ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch ACV đương nhiệm khi đó.

Trong khi đó, bên còn lại là Liên danh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (viết tắt là Liên danh VNPT – Viettel) đã trượt thầu.

Giá chào thầu mà Liên danh VNPT – Viettel đưa ra là 1.949 tỷ đồng, cao hơn chỉ khoảng 10 tỷ đồng so với bên trúng thầu.

Theo báo cáo đánh giá Hồ sơ mời thầu của ACV đối với 2 liên danh dự thầu, tổng điểm kỹ thuật của Liên danh Long Thành ICT là 948 điểm, trong khi Liên danh VNPT - Viettel đạt 908 điểm.

Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả hồ sơ mời thầu của ACV.

Liên danh VNPT - Viettel bị ACV xét thua thầu vì là “Nhà thầu xếp hạng thứ 2 sau khi đánh giá E-HSMT (Hồ sơ mời thầu điện tử)”.

Ngay sau khi công bố bên thắng thầu, ACV lập tức ký hợp đồng với bên trúng thầu và triển khai gói thầu ngay trong tháng 4/2025. Các hoạt động này diễn ra trong vòng 8 ngày kể từ khi có công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (ngày 22/4/2025).

Là 2 đơn vị mạnh hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin hiện nay, việc Liên danh VNPT và Viettel bị loại khi đó được cho là khá đáng tiếc.

VNPT – Viettel nhiều lần kiến nghị về gói thầu bị xử thua

Ngay sau đó, tháng 5/2025, VNPT – Viettel đã có các văn bản kiến nghị về loạt vấn đề liên quan gói thầu số 5.11.

Theo phản ánh, các thiết bị camera nhận dạng biển số và phần mềm thu phí, Smart Parking ghi nhận một số các vấn đề về tính minh bạch, pháp lý của nhà sản xuất.

Trong đơn kiến nghị, VNPT – Viettel cho rằng nhiều sản phẩm và thiết bị trong hồ sơ trúng thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và pháp lý như quy định trong E-HSMT.

Cụ thể, phần mềm sinh trắc học BioStation do ETC cung cấp không có thông tin công khai trên website tại thời điểm chấm thầu và chỉ đạt chứng nhận ISO 30107-3 mức độ 1 – thấp hơn mức yêu cầu là cấp độ 2.

Ngoài ra, đối với thiết bị màn hình LED (hàng hóa số 59), liên danh trúng thầu sử dụng mã hàng WA1.5 của hãng Taylorleds. VNPT – Viettel dẫn nguồn kỹ thuật cho rằng thiết bị này không đạt yêu cầu về độ cao và độ phân giải như hồ sơ mời thầu quy định.

Về hệ thống cáp quang ngoài trời, theo phía trượt thầu, các sản phẩm được chào từ hãng Commscope – model 760249720, 760251968, 760249746, 760251970 – chỉ chống thấm nước trong 24 giờ, không đáp ứng tiêu chuẩn "ngập nước dài hạn" như hồ sơ yêu cầu.

Liên danh VNPT – Viettel cũng bày tỏ quan ngại khi nhiều thiết bị được coi là "cốt lõi", "trái tim" của Cảng hàng không quốc tế Long Thành như phần mềm sinh trắc học, hệ thống autogate, camera an ninh do nhà thầu ETC cung cấp chưa từng được triển khai thực tế tại các cảng hàng không.

Trong kiến nghị, liên danh này cũng nêu ra các trường hợp, đơn cử như camera sinh trắc học dùng cho autogate, check-in do hãng Krupp Technology (Singapore) sản xuất – được cho là mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam và chỉ do ETC, HITD phân phối – chưa có tiền lệ áp dụng tại các sân bay trọng điểm.

Chân dung nhóm trúng thầu

Như đã đề cập ở trên, Liên danh Long Thành ICT là bên trúng gói thầu công nghệ với tổng giá trị gói thầu là 1.939 tỷ đồng, gồm 5 công ty là CTCP Hệ thống công nghệ ETC, CTCP Công nghệ kỹ thuật số HITD, CTCP Công nghệ viễn thông Elcom, CTCP Tư vấn chuyển giao công nghệ ITC và CTCP Thương mại và Dịch vụ công nghệ GTSC Việt Nam. Trong đó, CTCP Hệ thống công nghệ ETC đứng đầu liên danh trúng thầu.

Điểm chung của 5 công ty này đều từng trúng thầu thực hiện các dự án công nghệ cho cơ quan chính phủ, ban ngành, ngân hàng lớn,...

1. CTCP Hệ thống công nghệ ETC

Theo tìm hiểu, CTCP Hệ thống công nghệ ETC thành lập cuối năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực: Cung cấp giải pháp cho tích hợp hệ thống công nghệ thông tin (CNTT); phát triển phần mềm; cung cấp dịch vụ và cung cấp thiết bị liên quan đến CNTT; đào tạo truyền thông và chuyển giao công nghệ, dịch vụ bảo trì trong CNTT.

Ông Phạm Tiến Hưng (sinh năm 1975, quê quán Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Dữ liệu của Viettimes cho thấy Công ty ETC này liên tục tăng vốn trong thời gian ngắn. Vốn ban đầu 18 tỷ đồng đến tháng 6/2019 tăng lên 366 tỷ. Tới cuối tháng 12/2022, vốn điều lệ tiếp tục vọt lên 1.100 tỷ đồng. Công ty có 10 lao động, tính tại tháng 8/2025 theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên trên 1 trang tuyển dụng nhân sự (TopCV), Công ty ETC giới thiệu có 500 – 1.000 nhân viên.

Ngoài ra, ETC giới thiệu “đã và đang cùng với đối tác triển khai nhiều dự án quan trọng của các ngân hàng lớn như VietinBank, Vietcombank, BIDV, VIB, Techcombank, PGBank,... và các cơ quan chính phủ. ETC là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới như HP, IBM, SAP, Oracle, CISCO, EMC, Tibco, Sony, Milestone, NXP, VeriFone, Spectra, TechMahindra, AurionPro...”.

Ngoài trúng thầu gói 5.11 sân bay Long Thành, Công ty ETC còn từng trúng Gói thầu số 13 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và thủ tục hàng không thuộc Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (tổng mức đầu tư 10.986 tỷ đồng).

Tại gói thầu số 13 này, Công ty ETC đã vượt qua 3 công ty khác để trúng gói thầu với giá gần 140 tỷ đồng, thấp hơn 4 tỷ đồng so với giá gói thầu công bố.

Ngoài ra, Công nghệ ETC đã từng thực hiện một số gói thầu như: Dịch vụ xác thực điện tử căn cước công dân gắn chip của Ngân hàng VietinBank; Mua sắm, thay thế máy chủ và tủ đĩa tại Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan; cung cấp bản quyền phần mềm hệ thống cho Tổng cục Thuế năm 2024,…

Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC) đã được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2025 do Vietnam Report tổ chức vào tháng 8/2025.

2. CTCP Công nghệ kỹ thuật số HITD

CTCP Công nghệ kỹ thuật số HITD được thành lập từ năm 2005, đặt trụ sở tại phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Lê Thành Trung (sinh 1979, quê Hà Nội) là đại diện pháp luật.

HITD là một trong những nhà thầu công nghệ thông tin tại Việt Nam, đã tham gia và trúng thầu nhiều dự án như: dự án cung cấp thiết bị cho hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng tại các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cát Bi và Tân Sơn Nhất; trang bị máy khử rung tim cho Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Những gói thầu này do ACV làm chủ đầu tư.

Trên 1 bài viết của Báo Xây dựng đăng tải ngày 18/1/2024, Công ty HITD được giới thiệu là có đội ngũ là những cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC thành lập.

3. CTCP Công nghệ viễn thông ELCOM

CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM là đơn vị duy nhất trong liên danh đang giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE với mã ELC.

ELCOM hoạt động trong các lĩnh vực giao thông thông minh, an ninh quốc phòng và viễn thông.

Công ty có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, trong đó ba cổ đông lớn là Chủ tịch Phan Chiến Thắng nắm 8%; hai Thành viên HĐQT là ông Trần Hùng Giang và ông Nguyễn Mạnh Hải sở hữu lần lượt 5,3% và 5,2% vốn.

Hiện tại, các sản phẩm của công ty gồm: Hệ sinh thái giao thông thông minh, thu phí tự động (ETC), cân tải trọng (eWIM), camera AI, cung cấp giải pháp cho các nhà mạng lớn như Viettel, Mobifone, Vinaphone, các hệ thống giám sát vệ tinh, thông tin liên lạc bảo mật và nền tảng dữ liệu lớn, chính phủ số.

Theo thông tin tự công bố, hiện tại, ELCOM đang nắm giữ khoảng 80% thị phần công nghệ giao thông thông minh (ITS) tại Việt Nam. Các sản phẩm "Made by ELCOM" hiện diện tại 29 tỉnh thành, giám sát hơn 1.000 km đường cao tốc.

Dự án nổi bật nhất của ELCOM là việc triển khai hệ thống ITS cho các thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam. Điển hình là dự án Nha Trang - Cam Lâm, nơi ELCOM hợp tác cùng Tập đoàn Sơn Hải triển khai hợp đồng trị giá gần 350 tỷ đồng, đưa đoạn đường này trở thành tuyến cao tốc đầu tiên áp dụng công nghệ ITS toàn diện ngay khi vận hành.

Ngoài ra, công ty cũng triển khai ITS cho đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (trị giá hơn 200 tỷ đồng) và nhiều tuyến khác như Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo số liệu mới nhất, ELCOM đạt doanh thu thuần gần 1.518 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng xấp xỉ 90% so với mức 800 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.

4. CTCP Tư vấn chuyển giao công nghệ ITC

Theo tìm hiểu, Công ty ITC tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ viễn thông tin học, được thành lập vào năm 1995 với mũi nhọn kinh doanh mảng viễn thông.

2006 là năm Công ty ITC đạt được bước đột phá trong tiến trình phát triển, doanh nghiệp trở thành đối tác chiến lược của Sun Microsystems, và được lựa chọn là nhà cung cấp máy chủ Sun Fire E6900 lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam cho hệ thống tính cước của Tập đoàn Viettel.

Năm 2010, Công ty ITC tiếp tục trở thành doanh nghiệp duy nhất trong nước có khả năng xây dựng hệ thống mạng đường trục (backbone) cho 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone.

Không những thế, Công ty ITC đã thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động cung cấp giải pháp viễn thông, công nghệ sang thị trường quốc tế.

ITC có quy mô nhân viên chưa tới 100 người. Doanh thu duy trì trên mốc 1.000 tỷ đồng từ năm 2014 đến nay.

Theo cập nhật mới nhất, tại tháng 5/2026, công ty vừa tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 78 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1984, quê Hà Nội) là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Còn ông Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 1962) làm Chủ tịch.

ITC từng trúng hai gói thầu mua sắm thiết bị viễn thông của Viettel, với tổng giá trị hơn 176 tỷ đồng, Gói thầu thiết kế và cung cấp thiết bị hệ thống vô tuyến cho VNPT với giá trị hơn 88 tỷ đồng và 11 triệu USD.

5. CTCP Thương mại và Dịch vụ công nghệ GTSC Việt Nam

CTCP Thương mại và dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam (GTSC) được thành lập năm 2008, là đơn vị thành viên Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (Gtel)

Từ khi thành lập, GTSC là một trong những nhà thầu chính cung cấp thiết bị và dịch vụ phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật mạng lưới mạng viễn thông di động Beeline (Gmobile).

Trong giai đoạn từ 2014 đến nay, GTSC được định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp trọn gói về CNTT và viễn thông cho các đơn vị trong các cơ quan Chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp khác. Quy mô nhân viên khoảng 500 người.