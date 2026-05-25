Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng bị khởi tố

Quỳnh An
Ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Dương Sơn Bá bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, ngày 21/5, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Nhiệt điện Hải Phòng từng được nhắc tên trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Vụ án do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) điều tra.

Theo cáo buộc, nhiều nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng một số doanh nghiệp nhôm, thép, môi trường là các đơn vị phát sinh lượng lớn khí thải, nước thải. Tuy nhiên, dữ liệu môi trường truyền về cơ quan quản lý bị can thiệp, chỉnh sửa từ mức vượt ngưỡng thành nằm trong giới hạn cho phép.

Diễn biến liên quan nhân sự Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp ngành điện thời gian gần đây công bố thông tin lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, tạm giam.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Hiện Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) nắm giữ 51% vốn, còn Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu gần 26% vốn.

Doanh nghiệp đang quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại phường Nam Triệu, TP Hải Phòng với tổng công suất 1.200 MW, là một trong những nguồn cung điện lớn cho khu vực miền Bắc.

