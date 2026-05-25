Đà Nẵng là điểm đến chiến lược của cộng đồng Web3 toàn cầu

Xây dựng hệ sinh thái Web3 bền vững

Đây là sự kiện Web3 quan trọng nhất trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), đồng thời là hội nghị Web3 đầu tiên được tổ chức sau khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng) chính thức đi vào hoạt động theo Nghị định 323/NĐ-CP và Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về khung pháp lý thử nghiệm tài sản mã hóa giai đoạn 2026–2030.

Với chủ đề định vị Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng Web3 khu vực, W3BS 2026 quy tụ hàng trăm nhà phát triển (builders), founder, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư từ Việt Nam và quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 (Web3 Builders’ Summit - W3BS 2026) diễn ra sáng 25/5, tại Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng đang tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù được Quốc hội phê duyệt để phát triển kinh tế số. Từ Chiến lược quốc gia về blockchain đến năm 2030 đến Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thành phố xác định blockchain, Web3, trí tuệ nhân tạo và tài sản số là những lĩnh vực then chốt.

“Đà Nẵng đang nghiên cứu xây dựng cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát cho tài sản số và các mô hình kinh doanh mới. Chúng tôi cam kết tạo môi trường minh bạch, an toàn nhưng vẫn khuyến khích đổi mới sáng tạo”, ông Lê Sơn Phong nhấn mạnh.

Ông Phong khẳng định Đà Nẵng không chỉ muốn tổ chức sự kiện mà hướng tới mục tiêu dài hạn: trở thành nơi các builder, kỹ sư, founder và startup công nghệ lựa chọn để sinh sống, nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển lâu dài. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng số, không gian làm việc sáng tạo, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối đầu tư.

Cơ hội thực tiễn cho startup

Hội nghị tập trung vào ba nhóm chủ đề chính: hạ tầng Web3 Việt Nam, tương lai của tiền tệ và Stablecoin, mã hóa tài sản (RWA). Các phiên thảo luận sâu về chính sách sandbox, kết hợp Web3 - AI, và triển vọng token hóa tài sản thực đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Các diễn giả, chuyên gia, doanh nghiệp tại phiên thảo luận các nội dung liên quan đến chiến lược, chính sách, pháp lý và hạ tầng Web3 Việt Nam

Ông Phạm Bảo Long, Nhà sáng lập sqrDAO nhận định: “Các builder cần am hiểu đồng thời ba yếu tố: chính sách, hạ tầng kỹ thuật và dòng vốn. W3BS là nơi kết nối ba yếu tố này, đồng thời giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho nhà phát triển và nhà đầu tư Web3 quốc tế”.

Trong bối cảnh Đà Nẵng thí điểm mô hình sandbox dành cho tài sản số, các chuyên gia đến từ VIFC Đà Nẵng, Tether, Ronin, Sky Mavis, Spartan Group… đã phân tích, bóc tách các vấn đề liên quan đến tài sản mã hoá, Stablecoins, hạ tầng RWA cho đến thí điểm token hoá các tổ chức để tạo nên nền kinh tế số bền vững

Với hai phiên chính gồm: Phiên sáng tập trung vào chiến lược, chính sách và hạ tầng Web3 Việt Nam; và phiên chiều dành cho thuyết trình công nghệ, showcase dự án và tranh luận chuyên sâu. Các chuyên gia đã thảo luận, phân tích những cơ hội và thách thức của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tiền kỹ thuật số, Stablecoin, tài sản mã hoá, hạ tầng Web3 tại Việt Nam… Từ đó đưa ra các khuyến nghị cho chính quyền về việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng trong tương lai.

Ông Phúc Thái, Giám đốc Phát triển của Sky Mavis cho biết Web3 kết hợp với AI cho phép các doanh nghiệp Startup có thể nhanh chóng tiếp cận khách hàng, tạo ra những sản phẩm phù hợp, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

“Có thể nói sự kết hợp này sẽ tạo nên cơ hội lớn cho các startup công nghệ khi đưa ra các sản phẩm tài chính cũng như tài sản số hiệu quả hơn với mức chi phí tiết kiệm hơn với cách thức truyền thống”, ông Phúc Thái chia sẻ.

Ông Phúc Thái, Giám đốc Phát triển của Sky Mavis.

Bên cạnh các phiên hội thảo chuyên sâu, sự kiện còn có Lightning Debate, showcase dự án và Web3 Builders’ Dinner – buổi tối kết nối giữa startup Web3 với các quỹ đầu tư lớn như Quest Ventures, Do Ventures, Antler, MEXC Ventures và GenAI Fund.

Với việc VIFC Đà Nẵng chính thức vận hành, W3BS 2026 không chỉ là sự kiện mà còn là bước đi quan trọng giúp Đà Nẵng định vị mình là trung tâm công nghệ và tài chính số của khu vực, thu hút dòng vốn và nhân tài Web3 toàn cầu.

​