Đà Nẵng phê duyệt vị trí 113 khu đất xây nhà ở xã hội

Tại quyết định ban hành ngày 22/5, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Các khu vực triển khai dự án nhà ở xã hội phân bố tại nhiều địa bàn như: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Tam Anh, Duy Nghĩa… với quy mô diện tích đa dạng.

Có 24 khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án: ô quy hoạch VS1-5D NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Chung cư số 10 Trịnh Công Sơn); ô quy hoạch VS4-5 NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn); ô quy hoạch 5-NOXH3 và ô quy hoạch 5-NOXH4 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (Nhà ở xã hội tại lô đất B4-1, B4-2 tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 4);

Ô quy hoạch ST2-4E NOXH3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo; ô quy hoạch ST2-4E NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo; ô quy hoạch VV1-1A NOXH1 và VV1-1A NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven Vịnh; ô quy hoạch LXS-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh; ô quy hoạch ST2-4D NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo; ô quy hoạch ST1-6 NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo; ô quy hoạch 10-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao; ô quy hoạch 3-NOXH thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao; Các ô quy hoạch A5, B4 thuộc Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai;…

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng bổ sung nhiều khu vực dự kiến triển khai mới như: các ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông; các ô quy hoạch tại phân khu Đổi mới sáng tạo; các ô quy hoạch thuộc phân khu Cảng biển Liên Chiểu; các ô quy hoạch thuộc phân khu Sườn đồi; các ô quy hoạch thuộc phân khu Trung tâm Lõi Xanh…

Đặc biệt, có một số dự án có quy mô lớn như: Các ô quy hoạch NOXH thuộc Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành với diện tích khoảng 17,4ha; các ô quy hoạch NOXH thuộc Khu đô thị Tam Hòa - Tam Tiến với diện tích khoảng 20,3ha; Khu vực quy hoạch đất phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 (theo quy hoạch chung xã) tại xã Hòa Tiến khoảng 20,2ha; Khu NOXH Vạn Phúc – Hội An tại phường Hội An Tây với diện tích khoảng 12,41ha;…

Theo quyết định, UBND thành phố giao Sở Xây dựng công bố công khai danh mục các vị trí khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội; đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Đối với các vị trí khu đất chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội thì thực hiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu theo pháp luật thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Riêng đối với các khu vực do nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đề xuất, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, sự phù hợp quy hoạch, điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong quá trình thẩm định, tham mưu UBND thành phố xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Trước đó, nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã cập nhật danh mục 34 khu đất đã được quy hoạch đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn nhưng đến nay chưa lựa chọn được chủ đầu tư.