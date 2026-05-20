Ánh mắt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi cấp dưới trả lời HĐXX

Sáng 20/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế Nguyễn Chiến Thắng khai Ban Quản lý dự án được thành lập để thực hiện 2 dự án bệnh viện trên và được giao đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư.

Theo lời khai của ông Thắng, trước khi triển khai bất kỳ công việc nào đều phải báo cáo Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau khi thực hiện xong cũng phải báo cáo bằng văn bản. “Bộ trưởng phải đồng ý thì mới được làm”, bị cáo trình bày tại tòa.

Ông Thắng khai biết đến Công ty VK của Bỉ sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến đi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec và trao đổi lại rằng: “Công ty VK thiết kế Vinmec đẹp, hiện đại nên xem có thể thuê thực hiện 2 dự án bệnh viện của mình không?”

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến dõi mắt nhìn cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế Nguyễn Chiến Thắng khai trước tòa. Ảnh: N.H.

Theo cáo trạng, chỉ 3 ngày sau khi Ban Quản lý dự án được thành lập, phía VK đã gửi văn bản giới thiệu năng lực, đề nghị được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho 2 dự án.

Cơ quan tố tụng xác định dù chưa được VK cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhưng do có gợi ý từ Bộ trưởng Tiến nên ông Thắng giao cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục chỉ định công ty này làm tư vấn.

Ông Thắng còn bị cáo buộc không khảo sát, đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước nhưng vẫn nhận định các đơn vị này không đáp ứng yêu cầu.

Tại tòa, khi chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi có thực hiện khảo sát năng lực nhà thầu trong nước hay không, bị cáo Thắng trả lời có. Tuy nhiên, khi được yêu cầu nêu rõ thời điểm khảo sát và hồ sơ lưu lại, bị cáo im lặng.

Chủ tọa cũng truy vấn việc có trực tiếp đi khảo sát hay không. Sau đó, ông Thắng thừa nhận do áp lực tiến độ nên không đi khảo sát thực tế mà chỉ đánh giá dựa trên kinh nghiệm trước đó.

Nghe câu trả lời, chủ tọa gay gắt chấn chỉnh: “Khảo sát là khảo sát, không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm. Đấy là chưa khảo sát mà đã đưa ra kết luận luôn”.

Ông Thắng cúi đầu nhưng phủ nhận việc “hợp thức hóa”, thỏa thuận với Công ty VK.

Trả lời câu hỏi vì sao lựa chọn VK với giá 24 tỷ đồng mà không chọn doanh nghiệp khác, ông Thắng cho rằng một số công ty khác có đến làm việc nhưng sau đó rút lui, còn mức giá VK đưa ra là thấp nhất.

Theo cáo buộc, để hợp thức hóa mức giá này, ông Thắng đã nhờ bị cáo Lê Văn Cư, khi đó là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), thẩm tra dự toán. Dù biết hồ sơ không có căn cứ chứng minh đầy đủ, ông Cư vẫn ký kết quả thẩm tra, xác định mức giá 24 tỷ đồng phù hợp.

Sau đó, ông Thắng ký tờ trình đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phê duyệt thuê Công ty VK. Ngày 24/3/2014, bà Tiến ký quyết định phê duyệt nội dung này.

Tại phiên xét xử, ông Thắng nói chỉ đến khi cơ quan điều tra phân tích mới nhận thức được vi phạm. Bị cáo cho rằng do quá vội vàng và chịu áp lực tiến độ nên không báo cáo đầy đủ các thiếu sót cho Bộ trưởng.

Về hậu quả gây thất thoát, lãng phí tại 4 gói thầu, ông Thắng cho biết cảm thấy “hết sức nặng nề” và ân hận.

Nghe tới đây, chủ tọa ngắt lời và phản bác gay gắt, cho rằng bị cáo “sai từ đầu chứ không phải bây giờ mới nhận ra”.

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn lập dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công hai bệnh viện. Riêng việc ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài sai quy định được xác định gây thiệt hại hơn 70,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thắng còn bị cáo buộc yêu cầu các nhà thầu thi công “cắt phế” theo tỷ lệ 5%, qua đó nhận tổng cộng hơn 88 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai đã đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến gần 13 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Y tế hiện chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng.

Sáng 20/5, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đang được tại ngoại) đến tòa với biểu cảm khá bình tĩnh. Sau khi kiểm tra an ninh, bà nhanh chóng bước lên tầng 2 - nơi xét xử vụ án.

​