Bé gái suýt mù mắt vì bị ngã khi cầm que thịt nướng

Vừa ăn thịt nướng vừa chạy chơi, bé gái 2,5 tuổi đã gặp tai nạn kinh hoàng. Các bác sĩ cho biết chỉ lệch vài milimet, trẻ có thể mù vĩnh viễn.

Chiếc que xiên thịt nướng cắm sâu từ vùng gốc mũi trái hướng thẳng lên hốc mắt và nền sọ cháu bé

Theo gia đình, sau giờ học, bé được bố mẹ đưa đi ăn thịt xiên nướng. Trong lúc vừa cầm que thịt vừa chạy chơi, bé vấp ngã khiến que tre nhọn đâm thẳng vào vùng giữa mặt.

Khi nhập viện, dị vật vẫn cắm sâu từ vùng gốc mũi chếch lên hốc mắt trái. Điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất là chưa thể xác định đầu nhọn của que tre đã đi sâu tới đâu, có xuyên nhãn cầu, nền sọ hay làm tổn thương các mạch máu lớn hay không.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đây là tình huống cấp cứu đặc biệt khó khăn vì bệnh nhi còn quá nhỏ, hoảng loạn, không thể phối hợp thăm khám.

Theo các bác sĩ, dị vật bằng tre gần như không cản quang nên rất khó xác định đường đi trên phim chụp thông thường. Ê-kíp phải hội chẩn đa chuyên khoa ngay trong đêm với sự tham gia của phẫu thuật hàm mặt, ngoại thần kinh, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh.

Các chuyên gia trực tiếp dựng hình CT đa dãy, xem từng lát cắt mỏng để truy tìm đường đi của dị vật. Tuy nhiên, đầu nhọn của que tre hiện lên rất mờ, khiến việc đánh giá nguy cơ tổn thương càng phức tạp.

Nguy hiểm nhất là que xiên đi từ vùng gốc mũi hướng thẳng lên mắt trái - nơi tập trung nhiều cấu trúc sống còn như nhãn cầu, thần kinh thị giác, động mạch mắt và nền sọ.

“Nếu dị vật xuyên thủng nhãn cầu, trẻ có nguy cơ mù vĩnh viễn. Nếu xuyên sâu vào sọ não hoặc mạch máu lớn, bệnh nhi có thể tử vong ngay trong lúc phẫu thuật”, một bác sĩ trong ê-kíp cho biết.

Trước nguy cơ biến chứng nặng nề, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Suốt gần một giờ, ê-kíp phải lần theo từng milimet đường đi của que xiên để kiểm soát tổn thương trước khi rút dị vật ra ngoài.

May mắn, sau khi lấy toàn bộ que tre, bệnh nhi không bị chảy máu ồ ạt hay rò dịch não tủy. Nhãn cầu trái vẫn còn nguyên vẹn.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà thăm khám cho người bệnh sau ca phẫu thuật

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, nhận định đây là trường hợp cực kỳ hy hữu và may mắn bởi đầu que xiên được vót nhọn nên hoàn toàn có khả năng đâm xuyên nhãn cầu rất dễ dàng.

Theo các bác sĩ, que tre đã đi xuyên qua lớp cơ và tổ chức phía trên nhãn cầu rồi dừng lại ở đỉnh hốc mắt, chỉ cách sọ não một khoảng rất ngắn. Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, chơi ngoan, không sốt. Mắt trái còn sưng nhẹ nhưng vẫn duy trì được thị lực. Tuy nhiên trẻ vẫn cần tiếp tục theo dõi nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương thần kinh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, nên tháo thức ăn khỏi que xiên trước khi cho trẻ ăn. Đặc biệt, khi trẻ bị vật nhọn đâm vào cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật mà phải nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên sâu để xử trí đúng cách.