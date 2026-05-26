Bộ Y tế cấm doanh nghiệp dùng thuốc miễn phí để quảng cáo, cạnh tranh bán thuốc

Quy định mới của Bộ Y tế về hỗ trợ thuốc miễn phí đặt ra loạt yêu cầu chặt chẽ như cấm quảng cáo, cấm tác động kê đơn và cấm tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc tại bệnh viện.

“Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh” của Bộ Y tế vừa ban hành ngày 25/5 có nhiều điểm đáng chú ý, nhằm kiểm soát chặt việc doanh nghiệp dược hỗ trợ thuốc tại các bệnh viện.

Điểm nhấn quan trọng nhất là quy định cấm lợi dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị hay tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc.

Theo Bộ Y tế, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh.

Thuốc miễn phí sẽ được quản lý chặt hơn.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ không được kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không được tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị hay chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ.

Đặc biệt, Bộ Y tế quy định rõ cơ sở kinh doanh dược “không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh; không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật”.

Đây được xem là động thái siết quản lý mạnh tay trong bối cảnh thời gian qua nhiều chương trình hỗ trợ thuốc do doanh nghiệp tài trợ được triển khai rộng tại các bệnh viện, đặc biệt với thuốc điều trị ung thư, bệnh hiếm hoặc thuốc chi phí cao.

BHYT không thanh toán phần thuốc đã được hỗ trợ miễn phí

Bộ Y tế cũng quy định thuốc trong chương trình hỗ trợ phải là thuốc được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Việc kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc phải phù hợp hướng dẫn chuyên môn, tờ hướng dẫn sử dụng hoặc Dược thư Quốc gia.

Người được hỗ trợ phải là bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định bệnh, được kê đơn phù hợp và tự nguyện tham gia chương trình.

Một nội dung đáng chú ý khác là Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ không thanh toán đối với số lượng thuốc đã được hỗ trợ miễn phí cho người bệnh có thẻ BHYT. Quy định này nhằm tránh thanh toán trùng chi phí và tăng minh bạch tài chính trong điều trị.

Bộ Y tế đồng thời khuyến khích ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế như người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, trẻ em, học sinh – sinh viên, người hưởng trợ cấp xã hội hoặc người bệnh có BHYT nhưng vẫn chịu gánh nặng chi phí điều trị lớn.

Bệnh viện phải công khai chương trình hỗ trợ thuốc

Bộ Y tế cũng yêu cầu quản lý thuốc hỗ trợ chặt hơn so với trước đây. Theo đó, thuốc hỗ trợ miễn phí phải được quản lý riêng, bảo quản riêng và có ký hiệu nhận biết riêng. Trong bệnh án hoặc đơn thuốc cũng phải ghi rõ thuốc được cấp từ chương trình hỗ trợ miễn phí.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải công khai thông tin chương trình hỗ trợ thuốc trên website hoặc tại cơ sở y tế để người bệnh biết; đồng thời xây dựng quy trình nội bộ nhằm bảo đảm sử dụng thuốc công bằng, minh bạch, tránh lạm dụng và lãng phí.

Ngoài ra, bệnh viện còn phải tư vấn đầy đủ cho người bệnh về phác đồ điều trị, hiệu quả thuốc, tác dụng phụ, chi phí điều trị và quyền lợi khi tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.

Giới chuyên môn đánh giá với quy định mới, Bộ Y tế đang dựng “hàng rào” pháp lý rõ hơn cho hoạt động hỗ trợ thuốc trong bệnh viện: Vừa tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp cận thuốc đắt tiền, vừa ngăn nguy cơ doanh nghiệp lợi dụng hỗ trợ thuốc để tác động hoạt động kê đơn, cạnh tranh không lành mạnh hoặc thương mại hóa môi trường điều trị.

