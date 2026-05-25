VinFast bổ nhiệm chủ tịch sinh năm 1993

Tân Chủ tịch HĐQT VinFast sinh năm 1993, từng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).

Hội đồng quản trị (HĐQT) VinFast Auto Ltd. bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VinFast từ ngày 23/5 thay thế cho người tiền nhiệm Lê Thị Thu Thủy.

Theo doanh nghiệp, quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast. Hiện tại, ông Quân Anh còn đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Theo giới thiệu, ông Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại CTCP Vinpearl trong giai đoạn 2017-2019.

Tháng 2/2019, ông gia nhập VinFast và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ phát triển xe, sản xuất tới kinh doanh, hậu mãi, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh. Ảnh: VinFast.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Vinmetal Hà Tĩnh - công ty con của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

Vinmetal Hà Tĩnh có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal nắm giữ 95% vốn, ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh mỗi người sở hữu 2,5% vốn.

Vinmetal Hà Tĩnh đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là khai thác quặng sắt . Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất sắt thép, gia công cơ khí, kinh doanh kim loại và cung ứng vật liệu phục vụ ngành luyện kim.

Tại Vinmetal Hà Tĩnh, ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Vingroup giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Còn ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc.

Hiện tại, ông Quân Anh còn là Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

