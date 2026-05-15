Nóng: Chủ đầu tư sân bay Long Thành có quyền Tổng giám đốc

Chủ đầu tư sân bay Long Thành có quyền Tổng giám đốc

Hoàng Anh

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao nắm Quyền Tổng giám đốc.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa phát đi thông báo liên quan tới việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, HĐQT ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 14/5. Trước đó, ông Hùng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV.

Quyết định trên do ông Lê Văn Khiên, quyền Chủ tịch HĐQT ACV ký ban hành.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm làm việc trong ngành hàng không, từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Hùng.

Trước đó vào tháng 2, ACV quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Cùng thời điểm, ACV cũng bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) phụ trách kế toán. Thông thường, người chịu trách nhiệm chính hoạt động kế toán của một doanh nghiệp là kế toán trưởng.

Đến tháng 3, ACV tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, thay ông Vũ Thế Phiệt. Động thái này diễn ra sau khi ông Phiệt cùng một lãnh đạo khác của ACV bị cơ quan điều tra khởi tố liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Hơn 35.000 tỷ đồng đổ vào sân bay Long Thành

Ghi nhận trên báo cáo tài chính, ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Tính đến tháng 3/2026, ACV đã rót vào siêu dự án hơn 35.002 tỷ đồng, tăng 776 tỷ đồng so với đầu năm.

Có thể thấy, sân bay Long Thành là một trong những dự án trọng điểm của ACV. Dự án này chiếm gần 98% chi phí xây dựng dở dang của công ty (35.746 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2026, ACV rót vào xây dựng Nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với 364 tỷ đồng; Mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau hơn 126 tỷ đồng, Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gần 86 tỷ đồng…

Một trong những lý do khiến ACV dốc toàn lực vào sân bay Long Thành vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, đạt tiêu chuẩn 4F cao nhất. Sân bay dự kiến vận hành năm 2026 với công suất hàng năm đạt 25 triệu khách vào năm 2026, tăng đến 100 triệu khách vào năm 2050.

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD, được chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, cùng các hạng mục phụ trợ, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 2 xây dựng thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, nâng công suất khai thác lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn 3 hoàn thiện toàn bộ dự án, hướng tới công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

FLC lập công ty thuê mua tàu bay vốn 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Ngày 14/5 tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

Lãnh đạo VinFast nói gì về nghi vấn từ bỏ ngành ô tô?

VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Tại diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - khẳng định: “Trong kỷ nguyên AI, ngành ngân hàng vốn kinh doanh dựa trên niềm tin và uy tín suốt hàng trăm năm qua, giờ đây cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định "vị thế tiên phong trong việc bảo vệ niềm tin số" cho khách hàng”. Và việc sử dụng AI hiệu quả, khai thác tối đa lợi ích trong khi giảm thiểu những “mặt tối” của AI, chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an tâm của người dùng.

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP.HCM

Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.

Hơn 1.000 căn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được bán trong 1 tuần

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.