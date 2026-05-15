Nóng: Chủ đầu tư sân bay Long Thành có quyền Tổng giám đốc

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa phát đi thông báo liên quan tới việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, HĐQT ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 14/5. Trước đó, ông Hùng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV.

Quyết định trên do ông Lê Văn Khiên, quyền Chủ tịch HĐQT ACV ký ban hành.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm làm việc trong ngành hàng không, từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

Trước đó vào tháng 2, ACV quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Cùng thời điểm, ACV cũng bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) phụ trách kế toán. Thông thường, người chịu trách nhiệm chính hoạt động kế toán của một doanh nghiệp là kế toán trưởng.

Đến tháng 3, ACV tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, thay ông Vũ Thế Phiệt. Động thái này diễn ra sau khi ông Phiệt cùng một lãnh đạo khác của ACV bị cơ quan điều tra khởi tố liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Hơn 35.000 tỷ đồng đổ vào sân bay Long Thành

Ghi nhận trên báo cáo tài chính, ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Tính đến tháng 3/2026, ACV đã rót vào siêu dự án hơn 35.002 tỷ đồng, tăng 776 tỷ đồng so với đầu năm.

Có thể thấy, sân bay Long Thành là một trong những dự án trọng điểm của ACV. Dự án này chiếm gần 98% chi phí xây dựng dở dang của công ty (35.746 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2026, ACV rót vào xây dựng Nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với 364 tỷ đồng; Mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau hơn 126 tỷ đồng, Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gần 86 tỷ đồng…

Một trong những lý do khiến ACV dốc toàn lực vào sân bay Long Thành vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, đạt tiêu chuẩn 4F cao nhất. Sân bay dự kiến vận hành năm 2026 với công suất hàng năm đạt 25 triệu khách vào năm 2026, tăng đến 100 triệu khách vào năm 2050.