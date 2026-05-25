Bé trai 12 tuổi thoát chết sau đuối nước nhờ sơ cứu kịp thời và lời khuyên của bác sĩ

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa cứu sống một bé trai 12 tuổi bị đuối nước, ngừng tuần hoàn, nhờ được sơ cứu đúng cách trước khi nhập viện.

Cháu bé cực kỳ nguy kịch sau tai nạn đuối nước

Chia sẻ với VietTimes chiều 25/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết vừa cứu sống một bé trai 12 tuổi trong tình trạng đặc biệt nguy kịch sau tai nạn đuối nước.

Bệnh nhi được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, giảm oxy máu nghiêm trọng, sau giai đoạn ngừng tuần hoàn do thiếu oxy.

Theo người nhà, bé bị chìm dưới nước vài phút. Khi được đưa lên bờ, trẻ đã mất ý thức, ngừng thở, ngừng tim. Người dân xung quanh lập tức ép tim, cấp cứu tim phổi tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện. Các bác sĩ nhận định chính việc sơ cứu ban đầu đã góp phần duy trì cơ hội sống cho bệnh nhi.

Khi nhập viện, trẻ được xác định tổn thương phổi cấp do đuối nước, kèm nguy cơ tổn thương não. Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nhi đã triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thông khí nhân tạo, hỗ trợ tuần hoàn, bảo vệ não và kiểm soát thân nhiệt.

Sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhi cai máy thở thành công, tỉnh táo trở lại và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Các bác sĩ cho biết đuối nước không đồng nghĩa với mất cơ hội sống nếu nạn nhân được sơ cứu đúng cách và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, não có thể bị tổn thương không hồi phục chỉ sau vài phút thiếu oxy, nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề.

Em bé đã hồi sinh sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa

Đừng rời mắt khỏi trẻ khi ở gần nước

BSCKII Hoàng Văn Kết, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi, khuyến cáo phụ huynh cần giám sát chặt trẻ khi tham gia các hoạt động dưới nước, đặc biệt trong dịp hè.

Nhiều tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút lơ là tại ao hồ, sông suối, bể bơi hoặc khu vực có nước quanh nhà. Ngay cả trẻ biết bơi cũng có thể gặp nguy hiểm.

Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước, gọi cấp cứu và tiến hành ép tim, thổi ngạt nếu trẻ ngừng thở, ngừng tim.

Ngoài việc cho trẻ học bơi, phụ huynh nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử trí kịp thời trước khi nhân viên y tế tiếp cận.