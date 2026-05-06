ACV đổ bao nhiêu tiền vào sân bay Long Thành?

Hoàng Anh
Tính đến cuối tháng 3/2026, ACV đã rót vào dự án sân bay Long Thành hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 776 tỷ đồng so với đầu năm.

Hơn 35.000 tỷ đồng đổ vào sân bay Long Thành

Ghi nhận trên báo cáo tài chính, ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Tính đến tháng 3/2026, ACV đã rót vào siêu dự án hơn 35.002 tỷ đồng, tăng 776 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của ACV.

Có thể thấy, sân bay Long Thành là một trong những dự án trọng điểm của ACV. Dự án này chiếm gần 98% chi phí xây dựng dở dang của công ty (35.746 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2026, ACV rót vào xây dựng Nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với 364 tỷ đồng; Mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau hơn 126 tỷ đồng, Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gần 86 tỷ đồng…

Một trong những lý do khiến ACV dốc toàn lực vào sân bay Long Thành vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, đạt tiêu chuẩn 4F cao nhất. Sân bay dự kiến vận hành năm 2026 với công suất hàng năm đạt 25 triệu khách vào năm 2026, tăng đến 100 triệu khách vào năm 2050.

Đốc thúc dự án kịp tiến độ

Hiện tại, siêu dự án của ACV đang bị chậm tiến độ. Theo thông tin từ cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 4/5, tổng sản lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 76%.

Nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, có thể đưa vào vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các tuyến giao thông kết nối.

Theo Nghị quyết số 174/2024 của Quốc hội, giai đoạn 1 của dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên đến nay, tiến độ đang đối mặt nhiều rủi ro do phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là các sai phạm của một số tổ chức, cá nhân, trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc chậm trễ này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên vật liệu và giá cả biến động.

Đầu tháng 4, cựu Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Việt đã bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến vi phạm tại các dự án do ACV làm chủ đầu tư.

Trước những vướng mắc trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV theo quy định, hoàn thành dứt điểm trước ngày 7/5.

Trước mắt làm thủ tục giao quyền Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.

Đồng thời, chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, tài chính của dự án.

Bộ Xây dựng căn cứ quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá nguyên, vật liệu xây dựng nếu trong hợp đồng có quy định.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng; kịp thời tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục khi đủ điều kiện.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm; bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD, được chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, cùng các hạng mục phụ trợ, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 2 xây dựng thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, nâng công suất khai thác lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn 3 hoàn thiện toàn bộ dự án, hướng tới công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Kinh tế số

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải "Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026", qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 5/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ đưa miền đất di sản thành vành đai đô thị mới của Hà Nội

Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đó là nhận định của PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh khi nói về siêu đô thị biển gắn với vịnh Hạ Long với quy mô hơn 6.200ha.

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Một bài viết gần đây trên International Business Times (IBT) cho thấy thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn dịch chuyển đáng chú ý: từ chỗ chỉ quan tâm đến tên tuổi thương hiệu, người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng được thực thi nhất quán và có thể cảm nhận rõ qua trải nghiệm thực tế.

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.