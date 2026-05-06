ACV đổ bao nhiêu tiền vào sân bay Long Thành?

Hơn 35.000 tỷ đồng đổ vào sân bay Long Thành

Ghi nhận trên báo cáo tài chính, ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Tính đến tháng 3/2026, ACV đã rót vào siêu dự án hơn 35.002 tỷ đồng, tăng 776 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của ACV.

Có thể thấy, sân bay Long Thành là một trong những dự án trọng điểm của ACV. Dự án này chiếm gần 98% chi phí xây dựng dở dang của công ty (35.746 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2026, ACV rót vào xây dựng Nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với 364 tỷ đồng; Mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau hơn 126 tỷ đồng, Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gần 86 tỷ đồng…

Một trong những lý do khiến ACV dốc toàn lực vào sân bay Long Thành vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, đạt tiêu chuẩn 4F cao nhất. Sân bay dự kiến vận hành năm 2026 với công suất hàng năm đạt 25 triệu khách vào năm 2026, tăng đến 100 triệu khách vào năm 2050.

Đốc thúc dự án kịp tiến độ

Hiện tại, siêu dự án của ACV đang bị chậm tiến độ. Theo thông tin từ cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 4/5, tổng sản lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 76%.

Nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, có thể đưa vào vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các tuyến giao thông kết nối.

Theo Nghị quyết số 174/2024 của Quốc hội, giai đoạn 1 của dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên đến nay, tiến độ đang đối mặt nhiều rủi ro do phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là các sai phạm của một số tổ chức, cá nhân, trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc chậm trễ này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên vật liệu và giá cả biến động.

Đầu tháng 4, cựu Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Việt đã bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến vi phạm tại các dự án do ACV làm chủ đầu tư.

Trước những vướng mắc trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV theo quy định, hoàn thành dứt điểm trước ngày 7/5.

Trước mắt làm thủ tục giao quyền Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.

Đồng thời, chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, tài chính của dự án.

Bộ Xây dựng căn cứ quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá nguyên, vật liệu xây dựng nếu trong hợp đồng có quy định.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng; kịp thời tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục khi đủ điều kiện.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm; bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.