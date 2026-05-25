Siết chặt quản lý thị trường bất động sản, ngăn chặn lợi ích nhóm và “sân sau”

Hồ Xuân Mai
Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Đà Nẵng.
Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Theo ông Quang, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động. Đáng chú ý là các chính sách đã mở ra thêm hành lang pháp lý và cơ chế quan trọng để các địa phương chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, “sân sau” trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở trên địa bàn.

“Vấn đề hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; khơi thông các dự án chậm triển khai”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nói.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Thủ tướng Chính phủ giao Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030.

"Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng yêu cầu siết chặt công tác quản lý, giám sát thị trường bất động sản; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường. Kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, “sân sau” trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở. Nhất là đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng yếu thế.

Xã hội

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới "siêu cảng" logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

