Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, bất động sản chờ dòng tiền quay lại

Động thái giảm lãi suất huy động của các ngân hàng được xem là tín hiệu quan trọng có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy dòng tiền quay lại thị trường bất động sản.

Tâm lý người mua nhà thận trọng

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động và mặt bằng lãi vay duy trì ở mức cao, tâm lý người mua nhà vẫn khá thận trọng, khiến thị trường bất động sản bước vào giai đoạn giao dịch có chọn lọc hơn.

Quý I năm nay, thị trường ghi nhận khoảng 52.000 sản phẩm mở bán, cao gấp khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS). Tuy nhiên, sự cải thiện về nguồn cung chưa kéo theo việc hạ nhiệt giá bán.

Giá bất động sản vẫn neo ở mức cao do áp lực chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí đất đai, tài chính và nguyên vật liệu. Dưới tác động của mặt bằng lãi suất cao và tâm lý thận trọng gia tăng, thanh khoản thị trường có xu hướng chậm lại. Dòng tiền đang chuyển sang giai đoạn giải ngân có chọn lọc, tập trung vào những dự án có pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác thực.

Trong bối cảnh đó, chính sách tiền tệ bắt đầu phát đi tín hiệu nới lỏng. Sau cuộc họp chỉ đạo của tân Thống đốc Phạm Đức Ấn tại Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Khảo sát của VietTimes cho thấy đến nay đã có 29 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, trong đó có nhiều nhà băng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB và TPBank...

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank không chỉ điều chỉnh giảm lãi suất huy động mà còn tiên phong hạ lãi suất cho vay. Ngân hàng này sử dụng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng làm mức tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung và dài hạn. Theo đó, khi lãi suất huy động giảm 0,5%/năm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tương ứng.

Đại diện Agribank cho biết việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và cho vay nhằm chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, qua đó hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh cần thêm động lực phục hồi và tăng trưởng.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, Nam A Bank cũng công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân với biên độ lên tới 3%/năm so với mức hiện hành, đồng thời hạ lãi suất huy động 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tương tự, Sacombank giảm khoảng 0,5%/năm đối với cả lãi suất huy động và cho vay tại nhiều kỳ hạn. Trong khi đó, KienlongBank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, qua đó mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất và xuất nhập khẩu.

Kỳ vọng dòng tiền bất động sản quay trở lại

Phân tích về động thái hạ lãi suất, TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật của chính sách tiền tệ mà còn là “đòn bẩy chiến lược” nhằm phục hồi tổng cầu và củng cố nền tảng tăng trưởng.

Xét theo cấu trúc tổng cầu của nền kinh tế gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng, cả 4 trụ cột này đều đang chịu những sức ép nhất định. Trong đó, tiêu dùng nội địa, động lực quan trọng của tăng trưởng vẫn phục hồi chậm do thu nhập của người dân và khu vực doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế.

“Khi chi phí vốn giảm, áp lực tài chính được nới lỏng, từ đó tạo điều kiện để người dân mạnh dạn chi tiêu hơn, còn doanh nghiệp có thêm dư địa duy trì và mở rộng sản xuất”, TS Lượng nhận định.

TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam

Là lĩnh vực nhạy cảm với biến động của chính sách tiền tệ, thị trường bất động sản được dự báo sẽ hưởng lợi đáng kể khi mặt bằng lãi suất bắt đầu hạ nhiệt. Theo TS Trần Xuân Lượng, chỉ cần xuất hiện tín hiệu nới lỏng tín dụng, tâm lý nhà đầu tư có thể thay đổi nhanh chóng, từ trạng thái phòng thủ sang sẵn sàng giải ngân.

Thực tế cho thấy lãi suất cao luôn là “rào cản vô hình” đối với thị trường địa ốc. Khi chi phí vay vốn bị đẩy lên 14-15%/năm, thậm chí cao hơn thì cả doanh nghiệp và người mua nhà đều buộc phải trì hoãn các quyết định đầu tư.

Bài học từ giai đoạn 2011-2013, khi lãi suất tăng vọt khiến thị trường bất động sản rơi vào trạng thái đóng băng kéo dài, vẫn còn nguyên giá trị tham chiếu.

Trong chu kỳ mới, việc duy trì lãi suất ở mức hợp lý không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn đóng vai trò khơi thông niềm tin thị trường. Với đặc điểm chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý đám đông, thị trường bất động sản Việt Nam thường phản ứng rất nhanh với các tín hiệu chính sách.

Khi chi phí vốn giảm và kỳ vọng lợi nhuận tăng, dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường.

Tuy vậy, ông Lương cũng lưu ý hạ lãi suất mới chỉ là điều kiện cần. Để thị trường thực sự phục hồi, cần thêm các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nâng cao tính minh bạch và phát triển nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực.

Những lĩnh vực như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hay nhà ở gắn với các khu kinh tế đặc thù được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường.

Ông Lê Đình Chung, Phó tổng giám đốc SGO Land, thành viên tổ tư vấn và nghiên cứu thị trường của VARS, cũng cho rằng động thái giảm lãi suất đã tạo ra những tín hiệu tích cực ban đầu.

Các chủ đầu tư và nhà đầu tư đều đặt kỳ vọng lớn vào sự thay đổi này. Tuy nhiên, theo ông Chung, mức giảm lãi suất hiện tại vẫn còn khá thận trọng, chưa đủ để tạo ra cú hích mạnh cho thị trường. Dù vậy, chính sách này đã góp phần cải thiện tâm lý và hỗ trợ thanh khoản ở mức nhất định.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp bất động sản đang chịu áp lực lớn về chi phí vốn, việc giảm lãi suất mở ra cơ hội tái cơ cấu tài chính, qua đó tạo dư địa điều chỉnh giá bán theo hướng hợp lý hơn.

“Tuy nhiên, để thực sự kích hoạt dòng tiền và tạo lực đẩy rõ rệt cho thị trường, cần thêm thời gian cũng như các chính sách hỗ trợ đồng bộ hơn”, ông Chung nhận định.

