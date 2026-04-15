C.E.O, Geleximco, Gamuda Land… và nhiều doanh nghiệp “ôm đất” rồi bỏ hoang

Danh sách 341 dự án chậm triển khai tại Hà Nội vừa được công bố đã “điểm tên” loạt doanh nghiệp địa ốc lớn như Nam Cường, C.E.O, Geleximco, Gamuda Land Việt Nam, Pacific Thăng Long…

Loạt ông lớn bất động sản bị điểm tên

Trong danh sách 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai tại Hà Nội vừa được công bố, nhiều doanh nghiệp bất động sản và hạ tầng lớn đã được “điểm tên”.

Tập đoàn Nam Cường là một trong những doanh nghiệp có nhiều dự án nằm trong danh sách. Các dự án gồm: dự án tại khu B thuộc khu đô thị mới Dương Nội; các hạng mục đấu nối giao thông, đất xen kẹt, giải cây xanh và một số hạng mục liên quan; dự án Bệnh viện quốc tế Nam Cường (khu vực Hà Đông cũ); cùng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông hoàn thiện, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm cũ).

Tập đoàn C.E.O có dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai (huyện Quốc Oai cũ). Tập đoàn Geleximco cũng được nhắc đến với nhiều dự án như cống hóa mương Cổ Nhuế kết hợp xây dựng bãi đỗ xe và khu nhà ở thấp tầng để bán (Bắc Từ Liêm), khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông cũ) và khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn – khu A.

Gamuda Land Việt Nam có hai dự án gồm công viên Yên Sở khu A và khu đô thị mới C2 - Gamuda Garden. Công ty TNHH Pacific Thăng Long bị điểm tên với dự án khu phức hợp Giảng Võ (Ba Đình).

Danh sách còn ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm với dự án khu đô thị mới Bắc Từ Liêm (huyện Hoài Đức cũ); Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Bình với dự án nhà ở, dịch vụ thương mại tại ngõ 11 phố Duy Tân (Cầu Giấy cũ); Công ty Cổ phần Vistas với dự án khu nhà ở The Vistas Hà Nội tại ô NO7 (quận Long Biên cũ); cùng Công ty Cổ phần Danh Nam và Công ty Cổ phần Hiền Đức với dự án xây dựng nhà ở và văn phòng tại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Danh sách 341 dự án sử dụng đất chậm triển khai tại Hà Nội

Một số chủ đầu tư khác cũng có dự án trong danh sách gồm Tổng công ty Viglacera với khu đô thị mới Đặng Xá II (Gia Lâm); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng với khu đô thị mới Kiến Hưng (Hà Đông); Công ty TNHH Phát triển T.H.T với dự án trung tâm khu đô thị Tây Hồ – giai đoạn 1 (Bắc Từ Liêm); Sông Đà Sudico với khu nhà ở Văn La (Hà Đông); và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm với dự án xây dựng nhà ở tại các ô đất PT1, PT2 thuộc khu đô thị mới Tây Hồ Linh Đàm (Hoàng Mai).

Bên cạnh đó, danh sách còn có sự góp mặt của nhiều đơn vị khác như Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt với dự án nhà ở cao tầng để bán tại thị trấn Văn Điển (Thanh Trì); Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ với dự án khu nhà ở cao tầng; Công ty Cổ phần Đầu tư IPA với khu đô thị sinh thái Lũng Xuân (Thạch Thất); Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 18 với dự án chung cư cao tầng và nhà ở cán bộ, công nhân khu công nghiệp tại Mê Linh; và VNPT Hà Nội với dự án trung tâm bưu chính viễn thông Việt Hưng (Long Biên).

Đáng chú ý, danh sách còn xuất hiện các dự án quy mô lớn như tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn do Công ty TNHH H&G làm chủ đầu tư; khu đô thị thương mại Thanh Hà Cienco5 do Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 triển khai; công trình cơ quan tại lô CQ-05 thuộc dự án chỉnh trang hai bên tuyến đường NGT (Long Biên) của HUD; cùng các dự án Nam An Khánh do SUDICO phát triển và khu đô thị mới Mỹ Hưng (Thanh Oai) của Công ty Cổ phần địa ốc Cienco5...

Xem xét thu hồi, dừng dự án

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các nhà đầu tư phải khẩn trương lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án theo đề cương quy định, hoàn thành trước ngày 30/4.

Báo cáo cần nêu rõ: tiến độ triển khai thực tế (đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính…); tình trạng pháp lý đã thực hiện và các tồn tại; những khó khăn, vướng mắc, trong đó phân định cụ thể nguyên nhân khách quan và chủ quan; đánh giá năng lực thực hiện dự án (tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức triển khai…); làm rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ; đồng thời đề xuất phương án xử lý và cam kết lộ trình thực hiện với các mốc thời gian cụ thể, khả thi.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.

Sau thời hạn 30/4, trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, thành phố sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi hoặc dừng dự án.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 1/4, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc gửi báo cáo đúng hạn và đúng yêu cầu.