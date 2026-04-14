Các doanh nghiệp “họ" Sun Group kinh doanh ra sao?

Bức tranh tài chính năm 2025 của một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sun Group cho thấy sự phân hóa rõ rệt: có đơn vị tăng trưởng mạnh mẽ, có đơn vị chỉ vừa thoát lỗ, trong khi một số doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận suy giảm đáng kể.

Mặt Trời Hạ Long đảo chiều từ lỗ lớn sang có lãi

Cụ thể, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý khi chuyển từ thua lỗ sang có lãi trong năm 2025. Doanh nghiệp đạt 153 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi năm 2024 lỗ tới 518 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 146 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu đồng mỗi ngày, thay cho khoản lỗ 517 tỷ đồng của năm trước.

Quy mô vốn của doanh nghiệp tăng vọt khi vốn chủ sở hữu đạt 27.200 tỷ đồng, cao gấp 2,85 lần so với mức 9.560 tỷ đồng năm 2024. Song song với đó, tổng nợ phải trả cũng phình to khoảng 32.000 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm trước.

Trái ngược với xu hướng phục hồi của Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình lại ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh trong năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế chỉ còn 10 tỷ đồng, giảm sâu so với 130 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 102 tỷ đồng xuống còn 6,8 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 15 lần.

Dù vậy, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vẫn tăng nhẹ lên khoảng 2.980 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là tổng nợ phải trả tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm trước, chủ yếu do doanh nghiệp phát hành khoảng 3.380 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Cáp treo Bà Nà tiếp tục là “cỗ máy tiền”

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tiếp tục là một trong những doanh nghiệp mang lại dòng tiền lớn nhất trong hệ sinh thái. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 1.826 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh so với 556 tỷ đồng năm 2024.

Sau thuế, công ty đạt gần 1.500 tỷ đồng lợi nhuận, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày.

Quy mô vốn của doanh nghiệp cũng mở rộng nhanh chóng khi vốn chủ sở hữu đạt khoảng 17.600 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi, tương đương tăng hơn 8.100 tỷ đồng chỉ trong một năm.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng lên khoảng 28.980 tỷ đồng, từ mức 21.650 tỷ đồng của năm 2024. Tuy nhiên, nhờ vốn chủ sở hữu tăng mạnh, các chỉ số đòn bẩy tài chính lại được cải thiện.

Một đơn vị khác trong hệ sinh thái là Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc.

Năm 2025, doanh nghiệp đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 6,9 lần so với mức 15 tỷ đồng năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 2,2 lần, tương đương khoảng 78 triệu đồng lợi nhuận mỗi ngày.

Cùng với sự phục hồi về lợi nhuận, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh lên khoảng 4.800 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với mức 1.700 tỷ đồng năm trước, chủ yếu nhờ tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu lên 5.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng lên khoảng 10.700 tỷ đồng, tăng 1,26 lần so với năm 2024, trong đó nợ vay ngân hàng chiếm hơn 7.200 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sun Group cho thấy hai xu hướng: nhiều doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể lợi nhuận nhờ sự phục hồi của ngành du lịch - dịch vụ, nhưng quy mô nợ cũng tăng nhanh để tài trợ cho các dự án hạ tầng, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.