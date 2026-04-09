Tin vui: Các ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay

Các ngân hàng thương mại đồng thuận cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước diễn ra vào chiều 9/4.

Chiều nay (9/4), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn họp với đại diện của 46 ngân hàng thương mại về việc thời gian gần đây, một số nhà băng cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng.

Tại cuộc họp chiều nay, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: NHNN.

Cũng tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết trong 3 tháng đầu năm, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, cơ quan quản lý tiền tệ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ.​

NHNN điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ, chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tính đến cuối tháng 3, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 2,65%, đạt 19,08 triệu tỷ đồng.