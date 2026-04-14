Bất ngờ về quỹ đất khủng của Vinhomes

Tính đến cuối năm 2025, Vinhomes đang sở hữu quỹ đất khoảng 29.500 ha, tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp có "kho hàng" lớn nhất thị trường.

Trong thông điệp gửi cổ đông, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Vinhomes - nhận định 2025 là năm bản lề đối với thị trường bất động sản Việt Nam, khi hệ thống pháp lý và quy hoạch được điều chỉnh theo hướng tích cực, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn kéo dài và tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển tiếp theo của ngành.

Trong năm qua, doanh nghiệp này này đã đưa ra thị trường 4 dự án mới gồm: Vinhomes Wonder City tại Hà Nội, Vinhomes Golden City tại quận Dương Kinh (Hải Phòng), Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) và Vinhomes Green City tại Long An.

Nhờ nguồn cung mới cùng chiến lược bán hàng quy mô lớn, giá trị hợp đồng bán hàng của Vinhomes trong năm 2025 đạt 205.300 tỷ đồng, tăng 98% so với năm trước, trong đó 57% đến từ các giao dịch bán lô lớn. Động lực chính đến từ các đại dự án như Green Paradise (đóng góp gần 31%), Wonder City (gần 18%), Royal Island (gần 14%) và Ocean Park 2 (gần 12%).

Tính đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất khoảng 29.500 ha, lớn nhất trong số các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. Kể từ năm 2010 đến nay, doanh nghiệp đã bán lũy kế khoảng 309.000 sản phẩm – bao gồm căn hộ, biệt thự và nhà phố – tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng, tính cả các giao dịch bán lẻ và giá trị quy đổi từ các thương vụ bán lô lớn.

Năm 2026, Chủ tịch Vinhomes nhận định thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn. Mặc dù hệ thống pháp lý sẽ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện khơi thông nguồn cung, môi trường kinh doanh vẫn tồn tại những thách thức về pháp lý và tài chính, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì năng lực thích ứng cao.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu ở thực và các sản phẩm đô thị đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh và được quy hoạch đồng bộ tiếp tục giữ vai trò là động lực cốt lõi của thị trường.

"Vinhomes sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành chiến lược khác trên khắp cả nước", vị Chủ tịch cho hay.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu tham vọng với chỉ tiêu doanh thu đạt 250.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 50.000 tỷ đồng, lần lần lượt tăng 63% và 15% so với năm ngoái.