Nga chỉ trích Mỹ và Israel, cảnh báo thảm họa hạt nhân tại Iran

Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc không kích của Mỹ - Israel vào nhà máy hạt nhân Bushehr (Iran), cảnh báo nguy cơ thảm họa phóng xạ và kêu gọi ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Nga vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng thương vong dân sự đang gia tăng và những rủi ro hạt nhân hiện hữu, đồng thời hối thúc các bên lập tức ngừng bắn.

Trong tuyên bố đưa ra hôm đầu tuần, Bộ Ngoại giao Nga đã kịch liệt lên án cái gọi là “hành động bất hợp pháp và vô cớ” của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như cuộc khủng hoảng quốc tế đang tiếp tục leo thang và trầm trọng hơn.

Cơ quan này cho biết quy mô và sự khốc liệt của các cuộc không kích từ phía Mỹ - Israel đang gia tăng, không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự. Đáng chú ý, các cơ sở hạt nhân nằm dưới sự bảo vệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang bị tấn công với tần suất ngày càng dày đặc.

Moscow bày tỏ sự quan ngại đặc biệt trước các cuộc tập kích lặp đi lặp lại vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, điều mà họ khẳng định đã gây ra thương vong và làm tăng nguy cơ xảy ra một thảm họa phóng xạ tàn khốc hơn cả thảm kịch Chernobyl.

“Xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đồng thời gây ra đau thương trên diện rộng. Trường học, bệnh viện và các di sản văn hóa đã bị phá hủy, trong khi các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự cũng bị tấn công, vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna”, bản tuyên bố nêu rõ.

Theo Moscow, hành động của Mỹ - Israel cũng đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, khiến các tuyến hậu cần then chốt bị phong tỏa và gây mất ổn định thị trường. Điều này buộc một số quốc gia phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu theo định mức, trong khi các chuyên gia cảnh báo về sự suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng tại các nền kinh tế dễ bị tổn thương.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, mô tả tình hình đang xấu đi nhanh chóng và có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Moscow hoan nghênh nỗ lực trung gian của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn gần đây của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Nga khẳng định một giải pháp ngoại giao vẫn là điều khả thi và thúc giục tất cả các bên tránh những hành động có thể đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn rộng lớn hơn.

Theo RT