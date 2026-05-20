Cuộc hội ngộ khó tin sau 25 năm giữa ông Putin và cậu bé ở công viên Bắc Hải

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp lại kỹ sư Trung Quốc Bành Bái sau hơn 25 năm kể từ lần gặp đầu tiên tại công viên Bắc Hải ở Bắc Kinh. Cuộc hội ngộ đặc biệt diễn ra giữa chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Trung Quốc.

Hơn 25 năm trước, giữa dòng người chen kín ở công viên Bắc Hải tại Bắc Kinh, một cậu bé 12 tuổi bất ngờ được một vị khách nước ngoài bế lên, hôn lên trán và trò chuyện vài câu bằng tiếng Nga. Không ai ngờ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại trở thành ký ức theo cậu bé suốt cuộc đời – và cũng là sợi dây kỳ lạ nối lại hai con người sau hơn hai thập kỷ rưỡi.

Ngày 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp lại kỹ sư Trung Quốc Bành Bái (Peng Pai) tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Trung Quốc.

Cuộc hội ngộ đặc biệt này diễn ra hơn 25 năm sau lần gặp đầu tiên giữa hai người, khi ông Putin vừa trở thành Tổng thống Nga và thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc vào mùa hè năm 2000.

Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, ông Putin tỏ ra đặc biệt xúc động khi biết Bành Bái sau này đã sang Nga học tập. Nhà lãnh đạo Nga nói ông “rất vui” khi nghe chuyện đó và hy vọng kỹ sư Trung Quốc đã có quãng thời gian đáng nhớ tại Nga.

Hai người ôm nhau sau cái bắt tay dài, trao tặng quà lưu niệm văn hóa cho nhau và ông Putin còn ký lên bức ảnh ghi lại lần gặp đầu tiên của họ ở Bắc Kinh cách đây hơn hai thập kỷ.

Ông Putin cũng nói vui rằng phải cảm ơn các nhà báo đã “truy tìm” được cậu bé năm nào, đồng thời thừa nhận đoạn video cũ về cuộc gặp tại công viên Bắc Hải khiến ông nhớ lại rất rõ khoảnh khắc hôm đó.

Về phần mình, Bành Bái nói cuộc hội ngộ “còn khó tin hơn cả phim khoa học viễn tưởng”.

Theo đài RT của Nga, cuộc gặp đầu tiên giữa hai người xảy ra vào tháng 7/2000. Khi đó, ông Putin bất ngờ ghé công viên Bắc Hải sau khi thăm Tử Cấm Thành trong chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Nga.

Chuyến ghé thăm này không nằm trong lịch trình chính thức và khu vực cũng chưa được phong tỏa an ninh hoàn toàn. RT cho biết ông Putin khi đó đã đi ngang qua lực lượng cảnh sát vũ trang làm nhiệm vụ và chú ý tới một cậu bé đang được cha bế lên lan can đá bên hồ để nhìn rõ hơn đoàn xe.

Theo tờ Hồ Nam Nhật báo, ông Putin đã chủ động bước tới, bế cậu bé lên, hôn lên trán rồi nói vài câu bằng tiếng Nga.

Những hình ảnh ấy sau đó lan truyền rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc. Gia đình Bành Bái vẫn lưu giữ cẩn thận các bức ảnh và bài báo về cuộc gặp đặc biệt đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Bành Bái hôm 20/5, gần 26 năm sau khi hai người được chụp ảnh cùng nhau sau một cuộc gặp gỡ tình cờ tại công viên Bắc Hải, Bắc Kinh. Ảnh: AFP.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã ảnh hưởng mạnh tới cuộc đời Bành Bái. Anh dần có thiện cảm đặc biệt với nước Nga và sau này quyết định sang Moscow du học ngành kỹ thuật cầu đường tại Đại học Kỹ thuật Xây dựng Đường bộ và Ô tô Moscow bằng học bổng chính phủ Nga.

Bành Bái tốt nghiệp thạc sĩ năm 2013 và hiện là kỹ sư cấp cao, trưởng bộ phận công nghệ kỹ thuật của một doanh nghiệp xây dựng nhà nước ở tỉnh Hồ Nam. Anh từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn, trong đó có cây cầu đi bộ từng đoạt giải thưởng tại thành phố Trường Sa.

Năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn với RT, Bành Bái từng bày tỏ hy vọng có ngày gặp lại ông Putin để chụp thêm một bức ảnh mới với người mà anh gọi là “người chú tốt bụng” trong ký ức tuổi thơ.

Cuộc hội ngộ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc – Nga tiếp tục được hai bên thúc đẩy mạnh mẽ.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với ông Putin tại Bắc Kinh, chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh đáng chú ý giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tuyên bố bằng tiếng Nga do Điện Kremlin công bố, ông Tập và ông Putin đã ký tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên cũng ký thêm một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng mô hình quan hệ quốc tế mới giữa Trung Quốc và Nga.

Điện Kremlin cho biết tổng cộng có 20 văn kiện liên chính phủ và cấp bộ ngành được ký chính thức, cùng khoảng 20 thỏa thuận khác đạt được bên lề chuyến thăm.

Chuyến công du của ông Putin cũng đánh dấu việc chính thức khởi động chương trình “Năm Giáo dục Trung Quốc – Nga”, sáng kiến được hai nhà lãnh đạo công bố trong thông điệp năm mới 2026.

Chương trình này nhằm mở rộng hợp tác giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy mục tiêu xây dựng “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”.

Theo SCMP, RT, Hunan Daily