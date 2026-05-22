Tai nạn đường sắt làm 16 người chết ở Indonesia: Taxi điện không bị lỗi hệ thống

Các dữ liệu điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn đường sắt ở Đông Bekasi không xuất phát từ lỗi hệ thống của taxi điện, trong khi tín hiệu đường sắt và khâu liên lạc vận hành đang được chú ý.

Bộ Giao thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) và cảnh sát vừa công bố thêm nhiều chi tiết về vụ va chạm liên hoàn giữa tàu nội đô, tàu đường dài Argo Bromo Anggrek và một taxi điện hôm 27/4 gần ga Đông Bekasi, khiến 16 người thiệt mạng và 91 người bị thương.

Cơ quan chức năng Indonesia cho biết chiếc taxi điện liên quan vụ tai nạn không ghi nhận lỗi hệ thống hay sự cố kỹ thuật trước thời điểm va chạm. Do dữ liệu ban đầu không ghi nhận lỗi kỹ thuật từ chiếc taxi điện, cảnh sát Indonesia đã xác định tài xế là nghi phạm trong vụ án.

Tuy nhiên, KNKT nhấn mạnh đây mới là dữ liệu thực tế ban đầu, chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân tai nạn.

Vụ việc bắt đầu khoảng 20h48 ngày 27/4 tại điểm giao cắt JPL 85 Đông Bekasi. Khi đó, một taxi điện dừng trên đường ray và bị tàu nội đô tuyến Cikarang - Jakarta va chạm.

Sau cú va chạm, nhiều người dân tụ tập tại hiện trường. Lúc 20h49, một tàu nội đô khác chạy tuyến Jakarta - Cikarang đi tới ga Đông Bekasi, rồi dừng lại do phía trước có đám đông trên đường ray.

Trong khi đó, tàu Argo Bromo Anggrek rời ga Bekasi lúc 20h50, chạy với tốc độ khoảng 108 km/h và nhận tín hiệu ra ga màu xanh. Trong vận hành đường sắt, tín hiệu xanh có nghĩa đoàn tàu được phép tiếp tục di chuyển.

Đến 20h52, tàu Argo Bromo Anggrek đâm vào tàu nội đô đang dừng trên cùng đường ray. KNKT cho biết khoảng cách giữa cú va chạm đầu tiên với taxi điện và cú đâm giữa hai đoàn tàu chỉ khoảng 3 phút 43 giây.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi tham dự cuộc họp của Ủy ban V Hạ viện Indonesia tại Jakarta ngày 21/5. Ảnh: Antara/Harianto.

Điểm đáng chú ý là tàu Argo Bromo Anggrek vẫn nhận tín hiệu xanh dù trước đó đã xảy ra va chạm giữa tàu nội đô và taxi điện. KNKT cho biết dữ liệu này sẽ tiếp tục được phân tích trong quá trình điều tra.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho rằng cần chờ kết luận chính thức trước khi đưa ra nhận định về nguyên nhân vụ tai nạn.