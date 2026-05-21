Làn sóng bán tháo trái phiếu Mỹ ngày càng mạnh, thị trường đang lo ngại điều gì?

Làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ đang tiếp diễn mạnh mẽ. Ngày 19/5, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ (treasury yield) kỳ hạn 30 năm có lúc vượt mốc 5,2%/ năm, mức cao nhất trong gần 19 năm qua; trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm - vốn được mệnh danh là “mỏ neo định giá tài sản toàn cầu” - cũng lên tới 4,687%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Nghịch lý: lợi suất tăng nhưng nhà đầu tư bán tháo

Mức lợi suất 5% của trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm thường được xem là một “lằn ranh đỏ”; mỗi khi chạm ngưỡng này, một bộ phận nhà đầu tư thường sẽ tranh thủ ồ ạt mua vào khi giá giảm. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo gần đây trên thị trường trái phiếu Mỹ lại đang phá vỡ quy luật đó.

Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt làm suy giảm khẩu vị rủi ro, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm ba phiên liên tiếp. Tính đến khi đóng cửa ngày 19/5, chỉ số Dow Jones giảm 0,65% xuống còn 49.363,88 điểm; S&P 500 giảm 0,67% xuống 7.353,61 điểm; Nasdaq giảm 0,84% xuống 25.870,71 điểm. Ngoài ra, giá vàng, bạc, dầu thô và nhiều loại hàng hóa khác cũng đồng loạt giảm.

Ông Ian Lyngen, Giám đốc chiến lược lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets - bộ phận ngân hàng đầu tư và dịch vụ thị trường vốn của ngân hàng Canada cho biết việc thị trường chứng khoán Mỹ có thể chống chọi được xu hướng bi quan hiện nay trên thị trường trái phiếu hay không sẽ là “phép thử thực sự” để đánh giá tác động của làn sóng bán tháo trái phiếu. Nếu trong vài tuần tới lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,25%, định giá cổ phiếu có thể sẽ phải đối mặt với đợt điều chỉnh kéo dài hơn.

Những quốc gia và vùng lãnh thổ nắm nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất (đến tháng 1/2026). Đơn vị: tỷ USD - Nguồn: Bộ Tài chính Mỹ.

Thị trường quốc tế đang lo ngại điều gì?

Sau nhiều tuần bị bán tháo, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tại nhiều nơi trên thế giới đã bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều năm, và đợt bán tháo lần này tiếp tục khiến lợi suất lập đỉnh mới. Do lo ngại xung đột Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng mạnh cùng vấn đề thâm hụt tài khóa, các nhà đầu tư hiện yêu cầu mức lợi nhuận cao hơn mới sẵn sàng nắm giữ trái phiếu dài hạn.

Mới hồi tháng 2 năm nay, giới giao dịch còn phổ biến dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lợi suất 2–3 lần trong năm. Nhưng hiện nay, kỳ vọng giảm lợi suất gần như đã tan biến hoàn toàn; thậm chí khả năng tăng lợi suất đã từ một “rủi ro xa vời” trở thành kịch bản cơ sở của thị trường.

Trước khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh trong đợt này, hàng loạt báo cáo công bố tuần trước cho thấy lạm phát đang nóng trở lại khi xung đột Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao. Điều này có thể gây thêm áp lực lên người tiêu dùng, đồng thời khiến các nhà đầu tư đặt cược rằng bước đi tiếp theo của Fed trong năm nay có thể là tăng lãi suất, thay vì cắt giảm lãi suất như thị trường từng dự báo.

Dữ liệu từ thị trường hoán đổi lãi suất cho thấy các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trước cuối năm 2026 đã vượt 80%, tăng vọt so với mức 30% của một tháng trước, cho thấy dự báo của thị trường về lộ trình chính sách tiền tệ đã đảo chiều căn bản.

Bà Laura Cooper, chiến lược gia đầu tư toàn cầu kiêm Giám đốc tín dụng vĩ mô tại Nuveen- công ty quản lý đầu tư và quản lý tài sản của Mỹ, cho biết lợi suất hiện nay không chỉ phản ánh biến động lạm phát mà ngày càng thể hiện sự quay trở lại của rủi ro tài khóa. Ở mức lợi suất hiện tại, khả năng thị trường trái phiếu hấp thụ nhu cầu phát hành nợ của chính phủ là có hạn, và nhà đầu tư sẽ yêu cầu thêm “phần bù rủi ro”.

Bán tháo trái phiếu Mỹ đang là trào lưu mạnh trên thế giới. Ảnh: Sina.

Một khảo sát do Bank of America công bố ngày 19/5 cho thấy 62% các nhà quản lý quỹ toàn cầu được hỏi dự đoán lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm sẽ chạm mốc 6% - mức cao nhất kể từ cuối năm 1999, cao hơn khoảng 80 điểm cơ bản so với hiện tại. Chỉ 20% số người được hỏi cho rằng lợi suất 30 năm sẽ giảm xuống còn 4%.

Ông Ajay Rajadhyaksha, Chủ tịch bộ phận nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng Anh Barclays, cảnh báo rằng tốc độ gia tăng nợ công của Mỹ hiện nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát tiếp tục xấu đi và chính phủ Mỹ thiếu ý chí chính trị để cải cách tài khóa. Trong bối cảnh đó, “không có nhiều lý do để đặt cược vào trái phiếu dài hạn”.

Ngày 19/5, cổ phiếu NVIDIA đóng cửa giảm 0,77%, nối dài xu hướng đi xuống gần đây với ba phiên giảm liên tiếp. NVIDIA dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý I sau khi thị trường Mỹ đóng cửa ngày 20/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Ông Paul Stanley, lãnh đạo công ty quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Mỹ Granite Bay Wealth Management, cho rằng trong bối cảnh thị trường chứng khoán có dấu hiệu suy yếu, giới giao dịch lo ngại lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng và Fed có thể nâng lợi suất, kết quả kinh doanh của NVIDIA càng trở nên quan trọng hơn. Nhà đầu tư cần thấy được bằng chứng từ báo cáo tài chính rằng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn duy trì sức sống mạnh mẽ và công ty có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu đủ để hỗ trợ định giá cao hiện nay.

Bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích cấp cao của City Index - nền tảng giao dịch tài chính trực tuyến có trụ sở tại Anh, nói với phóng viên rằng trọng tâm của thị trường đang dần chuyển từ việc “lợi nhuận vượt kỳ vọng” sang triển vọng kinh doanh tương lai. Các nhà đầu tư đang muốn có thêm thông tin rõ ràng về các dòng chip Blackwell và Rubin, đặc biệt khi thị trường kỳ vọng thế hệ chip mới có thể cải thiện đáng kể hiệu quả năng lượng và giảm chi phí vận hành cho khách hàng.

Hiện vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về tốc độ mở rộng quy mô thương mại của Blackwell cũng như việc hạn chế nguồn cung có còn là nút thắt hay không. Vì vậy, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các cập nhật chi tiết liên quan tới tiến độ tăng sản lượng, tỷ lệ thành phẩm, mức độ chấp nhận của khách hàng và đóng góp doanh thu từ Blackwell.

Tuy nhiên, bà Cincotta cũng nhắc nhở rằng ngay cả khi kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu NVIDIA thường vẫn có xu hướng điều chỉnh giảm trước khi tăng trở lại, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng và vị thế đầu tư trên thị trường đã trở nên quá lạc quan.

