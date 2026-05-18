Đội bóng đá nữ Triều Tiên lần đầu tới Hàn Quốc thi đấu sau 8 năm

Chuyến thi đấu của một đội bóng nữ Triều Tiên tại Hàn Quốc lần đầu sau 8 năm, mở ra cơ hội ấm lên của quan hệ liên Triều.

Trong bối cảnh quan hệ liên Triều căng thẳng, một câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên nghiệp của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên mang tên “Naegohyang FC” đã đến Hàn Quốc vào Chủ nhật (17/5) để tham dự vòng bán kết Giải vô địch các CLB bóng đá nữ châu Á của AFC. Đây là lần đầu tiên trong 8 năm các vận động viên Triều Tiên đến Hàn Quốc thi đấu, và là đội bóng đá nữ đầu tiên của Triều Tiên tới Hàn Quốc sau 12 năm.

Được biết, các cầu thủ của câu lạc bộ đã đáp chuyến bay của hãng Air Koryo từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh sáng 12/5 để tập huấn, sau đó ngày 17/5 bay bằng máy bay hãng Air China tới Hàn Quốc.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đoàn đại biểu gồm tổng cộng 39 người, trong đó có 27 cầu thủ và 12 quan chức, nhân viên. Đoàn đã nhập cảnh Hàn Quốc vào chiều Chủ nhật để chuẩn bị cho trận bán kết diễn ra vào ngày thứ Tư (20/5) tại thành phố Suwon gặp đội nữ Suwon FC của Hàn Quốc. Sau khi đến Hàn Quốc, đoàn bóng đá nữ Triều Tiên không tiếp xúc, chào hỏi giới truyền thông hay các tổ chức dân sự có mặt tại sân bay. Sau khi xuất hiện tại khu vực nhập cảnh, cả đoàn lập tức rời sân bay bằng các phương tiện đã được chuẩn bị sẵn. Trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc, đoàn sẽ ở tại một khách sạn ở thành phố Suwon thuộc tỉnh Gyeonggi.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chuyến thăm và thi đấu đã được phê duyệt theo “Luật giao lưu hợp tác liên Triều”, thời hạn lưu trú kéo dài đến cuối tuần sau. Tuy nhiên, nếu đội bóng “Naegohyang FC” bị loại ở bán kết, họ có thể rời Hàn Quốc sớm hơn dự kiến.

Theo hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc, công chúng đặc biệt quan tâm tới trận đấu này. Toàn bộ 7.087 vé mở bán cho khán giả phổ thông đã được bán hết chỉ trong một ngày. Khi các cầu thủ Triều Tiên đến sân bay quốc tế Incheon, họ đã được đông đảo người hâm mộ cùng nhiều tổ chức người gốc Bắc Triều Tiên và các nhóm thúc đẩy hòa bình thống nhất ra chào đón.

Chuyến thăm hiếm hoi này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai miền tiếp tục căng thẳng. Những năm gần đây, Triều Tiên coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất” và tuyên bố không còn theo đuổi mục tiêu thống nhất. Trong khi đó, Hàn Quốc sau khi ông Lee Jae-myung nhậm chức tổng thống vẫn liên tục kêu gọi cải thiện quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc cho biết do đây là giải đấu cấp câu lạc bộ quốc tế nên chính phủ chỉ đóng vai trò hạn chế, nhưng sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần cần thiết cho đội bóng Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết đã trích 300 triệu won (khoảng 200.000 USD) từ Quỹ Hợp tác Liên Triều để hỗ trợ hoạt động của cổ động viên hai bên, cho rằng điều này giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền.

Theo hãng tin Reuters, do đây là giải đấu cấp câu lạc bộ chứ không phải trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia, nên theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trong thời gian thi đấu sẽ không cử quốc ca và cũng không xuất hiện các biểu tượng chính trị, bao gồm cả “lá cờ thống nhất bán đảo Triều Tiên”. Đây là lá cờ nền trắng với hình bán đảo Triều Tiên màu xanh, thường xuất hiện khi hai miền cùng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế, mang ý nghĩa biểu tượng cho dân tộc Triều Tiên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cũng đang cân nhắc trực tiếp tới sân theo dõi trận đấu. Sau trận bán kết này, đội nào giành chiến thắng sẽ tham dự trận chung kết diễn ra vào thứ Bảy.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nếu “Naegohyang FC” thất bại, đoàn Triều Tiên dự kiến sẽ trở về nước ngay ngày hôm sau.

Theo Sina, Yonhap