Nga cảnh báo “sóng thần năng lượng” sắp đánh vào châu Âu

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev cảnh báo châu Âu đang đứng trước một “cơn sóng thần khủng hoảng năng lượng” sau hàng loạt “trận động đất chính trị”, trong bối cảnh bất ổn Trung Đông tiếp tục đẩy áp lực năng lượng lên mức nguy hiểm.

Cảnh báo được đưa ra khi cú sốc năng lượng do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran gây ra đang tiếp tục làm rung chuyển thị trường khu vực.

Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel bắt đầu từ cuối tháng 2, giá dầu thô toàn cầu đã tăng khoảng 50%, kéo theo giá nhiên liệu bán lẻ và khí đốt tự nhiên bán buôn leo lên mức cao kỷ lục.

Cuộc xung đột ở Trung Đông càng khiến tình hình tại châu Âu thêm nghiêm trọng, trong bối cảnh nhiều nước EU đã mạnh tay cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

“Còn nhiều thứ nữa sẽ đến khi cơn sóng thần khủng hoảng năng lượng sắp đổ bộ vào EU và Anh”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Ông đưa ra bình luận này để phản hồi một nhà báo Thụy Điển, người cho biết đảng cánh hữu AfD của Đức hiện gần ngang quy mô tổng cộng của CDU và SPD trong cuộc thăm dò mới nhất, đồng thời gọi sự thay đổi đó là “một trận động đất chính trị”.

Trong vài năm qua, các đảng truyền thống dòng chính ở châu Âu liên tục mất dần vị thế trước các liên minh cánh hữu hoặc trung hữu.

Cú sốc năng lượng liên quan đến Iran đã buộc Anh phải cấp giấy phép tạm thời cho việc nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ Nga nhằm ổn định thị trường đang chao đảo vì gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Eo biển này hiện xử lý khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Quyết định được London công bố hôm thứ Tư diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với một số hoạt động mua dầu vận chuyển đường biển từ Nga.

Nhiều quan chức trong EU cũng đã lên tiếng kêu gọi khôi phục quan hệ năng lượng với Nga để đối phó khủng hoảng.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu khẳng định sẽ không quay trở lại nhập khẩu năng lượng Nga và vẫn theo đuổi mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch Nga trước năm 2027.

Đầu năm nay, ông Dmitriev từng tuyên bố EU “sớm muộn cũng sẽ phải cầu xin khí đốt Nga” khi giá năng lượng được dự báo tiếp tục leo thang.

Ông cũng cho rằng châu Âu hiện chỉ còn đứng cuối danh sách ưu tiên của Nga trong số các khách hàng năng lượng, khi Moscow đang mở rộng mạnh các dự án với những quốc gia khác.

Theo RT