Báo Mỹ tiết lộ Washington phải “xả kho” tên lửa để cứu lá chắn Israel trước Iran

Washington Post cho biết Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa THAAD cùng hàng trăm tên lửa SM-3, SM-6 để bảo vệ Israel trước các cuộc tập kích của Iran, trong khi Tehran vẫn giữ phần lớn năng lực quân sự.

Trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng với Iran, Mỹ được cho là đã phải gánh phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa để bảo vệ Israel, trong khi Tel Aviv chủ động tiết kiệm kho đánh chặn chiến lược của mình.

Theo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên hôm 21/5, lực lượng Mỹ đã phóng hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD – tương đương khoảng một nửa tổng kho dự trữ loại vũ khí này của Washington.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn sử dụng hơn 100 tên lửa SM-3 và SM-6 để đối phó các đợt tập kích từ Iran.

Trong khi đó, Israel được cho là chỉ dùng khoảng 100 tên lửa Arrow và 90 tên lửa David’s Sling trong toàn bộ cuộc chiến. Một phần trong số này còn được sử dụng để đánh chặn các đợt phóng tên lửa ít hiện đại hơn từ Yemen và Lebanon.

“Mỹ đã phải gánh phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa trong khi Israel bảo toàn kho đánh chặn của mình”, bà Kelly Grieco – chuyên gia cấp cao tại tổ chức Stimson Center – nhận định với Washington Post.

Theo bài báo, điều này cho thấy một “mối quan hệ mất cân đối” trong cách hai đồng minh chia sẻ gánh nặng quân sự.

Tuy nhiên, cả Lầu Năm Góc lẫn chính phủ Israel đều bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đang bị “rút cạn” nguồn lực để bảo vệ Tel Aviv.

Giới chức Mỹ hiện tuyên bố tổng chi phí trực tiếp cho cuộc chiến với Iran ở mức dưới 30 tỷ USD. Nhưng nhiều chuyên gia hoài nghi con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều nếu tính cả chi phí bổ sung kho tên lửa, thiệt hại khí tài và tác động dài hạn lên nền kinh tế Mỹ.

Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng tổng thiệt hại kinh tế cuối cùng có thể vượt 1.000 tỷ USD.

Trong lúc kho tên lửa đánh chặn của Mỹ suy giảm nhanh chóng và tốc độ sản xuất không theo kịp nhu cầu chiến trường, Iran được cho là vẫn bảo toàn phần lớn năng lực tấn công.

Các báo cáo trước đó từ truyền thông Mỹ cho biết Tehran vẫn giữ được khoảng 70% số bệ phóng cơ động và phần lớn kho tên lửa đạn đạo, đồng thời khôi phục khả năng tiếp cận tới 90% các cơ sở quân sự ngầm từng bị Mỹ và Israel tập kích.

Dù Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa nối lại các cuộc không kích nếu Iran không chấp nhận điều kiện hòa bình của Washington, nhiều quan sát viên cho rằng việc Nhà Trắng nhiều lần gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh từ tháng 4 cho thấy ông Trump đang tìm cách rút khỏi một cuộc chiến ngày càng tốn kém và gây tranh cãi trong nước.

Trong khi đó, Israel được cho là đang gây sức ép buộc Washington “kết thúc công việc” khi Iran vẫn còn suy yếu.

Về phía Tehran, giới chức Iran xác nhận đang xem xét các đề xuất mới nhất từ Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng việc ép Iran đầu hàng bằng sức ép quân sự chỉ là “ảo tưởng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố đàm phán chỉ có thể thành công nếu Mỹ chấm dứt hành động mà Tehran gọi là “cướp biển” nhằm vào tàu Iran, đồng thời giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa.

Ông Baghaei cũng nhấn mạnh Israel phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Lebanon nếu muốn tiến trình hòa bình đạt kết quả.

Theo WP, RT