Sử dụng phạm nhân thủ vai chính, bộ phim đoạt giải quốc tế bị Trung Quốc cấm chiếu

Bộ phim chuyển thể từ vụ án có thật, gây tranh cãi về nội dung và quy trình sản xuất, bị đình chỉ phát hành vì vi phạm pháp luật.

“Người mẹ đến từ nhà tù” (Her Heart Beats in Its Cage) là bộ phim chính kịch đề tài gia đình của Trung Quốc của đạo diễn Tần Hiểu Vũ, biên kịch Tô Cánh Nguyên và Đường Hiểu Bạch, với sự tham gia của các diễn viên Triệu Hiểu Hồng, Trương Hạo Vũ, Lưu Thư Vĩ…

Phim ban đầu dự kiến ra rạp toàn quốc vào ngày 30/5/2026, nhưng sau đó bị rút lịch phát hành. Về sau, tác phẩm bị đình chỉ chiếu do có hành vi “vi phạm trong quá trình xin phê duyệt hồ sơ”. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy.

Biến phạm nhân thành người hùng chống bạo hành gia đình

“Người mẹ đến từ nhà tù” do chính nữ phạm nhân ngoài đời thật thủ vai chính đang vướng vào tranh cãi vì bị cho là “tẩy trắng” hình tượng một kẻ giết người. Ngày 21/5, Cục Điện ảnh Thượng Hải thông báo bộ phim có vi phạm trong quá trình đăng ký và thẩm định, nên bị dừng công chiếu.

Bộ phim được chuyển thể từ trải nghiệm có thật của chính Triệu Tiêu Hoằng (tên thật là Triệu Hiểu Hồng). Ngày 15/4/2009, Triệu Hiểu Hồng và chồng là Trương Bột xảy ra tranh cãi và xô xát vì chuyện sinh hoạt gia đình. Trong lúc xung đột, Triệu dùng dao gọt trái cây đâm Trương Bột, khiến động mạch chủ bị vỡ, tử vong tại chỗ.

Poster phim “Người mẹ đến từ nhà tù”. Ảnh: Thepaper.

Tháng 11 cùng năm, Tòa án Tây An kết án Triệu Hiểu Hồng 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, đồng thời tước quyền chính trị 5 năm. Sau khi kháng cáo, Tòa án cấp cao tỉnh Thiểm Tây bác đơn. Sau hai lần giảm án, Triệu được mãn hạn tù vào tháng 6/2020.

Trong phiên bản điện ảnh, câu chuyện được chuyển thể thành việc nhân vật nữ do chống trả bạo hành gia đình mà vô ý sát hạichồng rồi phải ngồi tù. Sau 10 năm trong trại giam, cô ra tù, tự lập cuộc sống, nhận được sự tha thứ của mẹ chồng và hàn gắn quan hệ với con trai.

Ngày 11/9/2025, báo Tin nhanh hàng ngày Tân Hoa đăng bài bình luận với tiêu đề “Vì sao ‘Người mẹ đến từ nhà tù’ có thể vươn ra thế giới”.

Ngày 27/9, nữ diễn viên chính Triệu Tiêu Hoằng (Triệu Hiểu Hồng) nhờ vai diễn chính mình trong phim đã giành giải “Vỏ sò bạc cho diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián (Tây Ban Nha) - một trong những liên hoan phim lâu đời và uy tín nhất châu Âu.

Triệu Tiêu Hoằng (Triệu Hiểu Hồng) nhận giải "Vỏ sò bạc" tại LHP San Sebastián. Ảnh: Sina.

Ngày 10/5/2026, phim tuyên bố sẽ ra rạp tại Trung Quốc vào ngày 30/5. Trong giai đoạn đầu quảng bá, một số cơ quan truyền thông như báo Thanh niên Trung Quốc đánh giá tích cực, cho rằng phim “thể hiện tinh thần tự cường và trưởng thành của một người phụ nữ trong nghịch cảnh”, đồng thời “là tác phẩm phản đối bạo lực gia đình, nhấn mạnh sự tái sinh và hòa giải”.

Bộ phim gây tranh cãi và mâu thuẫn trong dư luận

Sau khi thông tin công chiếu phim được công bố, nhiều cơ quan truyền thông và công chúng tra cứu bản án cuối cùng của vụ án nguyên mẫu đã phát hiện: dù phim quảng bá là “chuyển thể từ sự kiện có thật”, nhưng nội dung lại có khác biệt rõ rệt với kết luận tư pháp.

Bản án cho biết Triệu Hiểu Hồng sát hạichồng vì mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày, không xác nhận việc cô bị bạo hành gia đình kéo dài hay bị đe dọa nghiêm trọng trước khi gây án. Điều này trái với nội dung quảng bá của phim rằng cô là nạn nhân của bạo hành gia đình và “lỡ tay phản kháng”.

Nhiều cơ quan truyền thông địa phương bắt đầu chỉ trích bộ phim “xóa nhòa ranh giới đúng sai”, cho rằng tác phẩm cố biến một vụ giết người đã bị kết án thành câu chuyện truyền cảm hứng chống bạo hành gia đình, tô hồng hình tượng hung thủ và bỏ qua cảm xúc của gia đình nạn nhân, gây ra “tổn thương lần hai”.

Triệu Hiểu Hồng (trái) và đoàn làm phim. Ảnh: Thepaper.

Tờ “Jimu Xinwen: bình luận rằng người từng phạm tội sau khi mãn hạn tù hoàn toàn có thể tái hòa nhập xã hội, nhưng việc dùng tiền án để tạo hình tượng, thu hút chú ý hay tham gia tranh giải quốc tế thì không nên được khuyến khích.

Nhà sản xuất Thẩm Phân cho biết trong bản án có nhắc tới việc chồng của Triệu Hiểu Hồng đã dùng nắm đấm đánh vào đầu và đá vào vùng thắt lưng của cô trong đêm xảy ra vụ án, nên bộ phim muốn thể hiện việc nhân vật phản kháng sau khi bị bạo hành chứ không phải hợp pháp hóa hành vi giết người.

Đạo diễn Triệu Hiểu Vũ nói rằng phim sử dụng cả phong cách “phim tài liệu” lẫn “phim truyện”, đồng thời nhấn mạnh đây “vẫn là phim truyện chứ không phải phim tài liệu”.

Một số ý kiến nữ quyền trên mạng cho rằng trước khi Luật chống bạo lực gia đình của Trung Quốc có hiệu lực vào năm 2016, nhiều phụ nữ bị bạo hành khi phản kháng thường không được công nhận là phòng vệ chính đáng. Một bộ phận cư dân mạng nữ vẫn tiếp tục để lại đánh giá 5 sao để ủng hộ phim.

Bị đình chiếu và tranh cãi pháp lý

Ngày 18/5, tài khoản Weibo và Douyin cá nhân của Triệu Hiểu Hồng bị khóa, đồng thời xuất hiện thông tin phim bị rút lịch chiếu.

Phóng viên liên hệ với công ty sản xuất phim là Tập đoàn Đại Tượng Hỏa Bạn Thượng Hải, nhưng phía công ty cho biết “tạm thời chưa tiện trả lời phỏng vấn”.

Triệu Hiểu Hồng thủ vai chính mình trong phim. Ảnh: NetEase.

Nhà sản xuất ghi danh của phim là Uông Hàm sau đó đã lên tiếng xin lỗi, cho biết ông đồng ý đứng tên mà chưa điều tra đầy đủ bối cảnh dự án, nên không tham gia đầu tư và đã chấm dứt toàn bộ liên hệ với đoàn phim.

Vụ việc còn làm dấy lên hàng loạt tranh cãi pháp lý, như: Trong thời gian đang thi hành án và bị tước quyền chính trị, liệu Triệu Hiểu Hồng có được phép tham gia đóng phim thương mại hay không? Loại hình phim đăng ký với cơ quan chức năng có trùng khớp với sản phẩm cuối cùng hay không? Quy trình “quay trước, xin phép sau” có hợp pháp hay không?

Một số luật sư cho rằng việc để người đang thi hành án tham gia phim thương mại là vi phạm quy định cấm phạm nhân biểu diễn công khai vì mục đích lợi nhuận. Ngoài ra, nếu đoàn phim xin phép quay dưới danh nghĩa “ghi chép cải tạo phạm nhân” nhưng thực tế lại dùng tư liệu để sản xuất phim truyện thương mại, thì có thể bị xem là dùng thủ đoạn gian dối để được cấp phép hành chính.

Một luật sư cho rằng nếu phim quảng bá là “chuyển thể từ vụ án có thật” nhưng yếu tố “bạo hành gia đình” lại bị hư cấu quá mức, điều đó có thể cấu thành hành vi quảng bá sai sự thật theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc.

Ngày 21/5, Cục Điện ảnh Thượng Hải thông báo rằng bộ phim có hành vi vi phạm trong quá trình xin giấy phép và thẩm định, vì vậy cơ quan này yêu cầu dừng phát hành và sẽ xử lý theo Luật xúc tiến điện ảnh Trung Quốc cùng các quy định pháp luật liên quan.

Theo Dongfang, NetEase