Những khoảnh khắc và kết quả quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh sau cuộc hội đàm kéo dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên ký hơn 40 thỏa thuận lớn, thúc đẩy hợp tác từ năng lượng tới AI và khẳng định quan hệ “chưa từng có”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Bắc Kinh, trong đó ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ song phương ở mức “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời mô tả mối quan hệ này là nhân tố giúp ổn định thế giới trong bối cảnh biến động toàn cầu ngày càng gia tăng.

Hai nhà lãnh đạo đã có gần 3 giờ hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân hôm 20/5, thảo luận toàn diện về mọi lĩnh vực hợp tác – từ thương mại, năng lượng cho tới an ninh quốc tế.

Cả ông Putin lẫn ông Tập đều nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào, mà mang tính “tự chủ”, đồng thời là hình mẫu cho cách các quốc gia nên xây dựng quan hệ trong thế giới hiện đại.

Quan hệ kinh tế là một trong những trọng tâm chính của cuộc hội đàm. Ông Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt 240 tỷ USD trong năm ngoái. Nhà lãnh đạo Nga mô tả lĩnh vực năng lượng là “đầu tàu” trong hợp tác Nga - Trung, đồng thời nói rằng phần lớn giao dịch thương mại giữa hai nước hiện được thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Theo Điện Kremlin, hai bên cũng đã đạt được sự đồng thuận về những thông số then chốt của dự án đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”.

Hội nghị thượng đỉnh kết thúc với việc ký kết hơn 40 thỏa thuận liên chính phủ và doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, hợp tác công nghiệp, công nghệ hạt nhân, giáo dục, khoa học, trí tuệ nhân tạo và truyền thông.

Moscow và Bắc Kinh cũng công bố “Năm Giáo dục Nga - Trung” giai đoạn 2026-2027, đồng thời nhất trí gia hạn chế độ miễn thị thực song phương đến hết năm 2027.

Trong số những văn kiện quan trọng được thông qua có tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng một tuyên bố riêng ủng hộ trật tự thế giới đa cực dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.

Ông Putin và ông Tập cũng thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế lớn, cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine cần được giải quyết phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu ổn định tại Trung Đông.

Moscow và Bắc Kinh cam kết phản đối bá quyền, sức ép đơn phương và điều mà hai bên gọi là “luật rừng” trong quan hệ quốc tế, nhấn mạnh không quốc gia hay nhóm quốc gia nào nên chi phối các vấn đề toàn cầu.

Ông Putin cũng xác nhận kế hoạch tham dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào cuối năm nay và mời ông Tập thăm Nga vào năm 2027.

Truyền thông Nga đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến thăm, từ lễ đón chính thức tại Bắc Kinh với đội danh dự, dàn nhạc quân đội và trẻ em vẫy cờ Nga - Trung, cho tới cuộc gặp giữa ông Putin với kỹ sư Trung Quốc Bành Bái – người mà Tổng thống Nga từng gặp lần đầu trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2000 khi Bành Bái còn là một cậu bé.

Nơi này nằm ngay bên ngoài cổng phía đông của Di Hòa Viên, chỉ cách khu vườn hoàng gia một bức tường. Đây từng là nơi tiếp đón các vị khách chờ được diện kiến Từ Hi Thái hậu, và đến nay vẫn giữ đậm không khí thời cuối nhà Thanh trong khi hòa mình với diện mạo Trung Quốc hiện đại.

Theo RT