Tàu chở lúa mì của Nga đã được tìm thấy và kéo vào bờ

Thảm kịch tàu lúa mì Volgo-Balt bị drone Ukraine tấn công đã có diễn biến mới: Xác tàu cháy rụi vừa được tìm thấy trôi dạt vào bờ với số người tử vong tăng lên 3.

Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin hôm 6/4, con tàu Nga chở lúa mì được cho là đã chìm trên Biển Azov sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã được tìm thấy và lai dắt vào bờ. Tuy nhiên, số người thiệt mạng trong vụ tập kích này đã tăng lên 3 người.

Các chuyên gia phân tích nhận định cuộc tấn công ngày 5/4 nhằm vào con tàu đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu và thương mại nông sản, vốn đang chịu áp lực từ cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran.

Truyền thông Nga cho biết con tàu đang vận chuyển lúa mì từ cảng Azov (gần thành phố Rostov) đến cảng Kavkaz tại eo biển ngăn cách bán đảo Crimea với đất liền Nga – nơi ngũ cốc thường được chuyển sang các tàu lớn hơn để xuất khẩu.

TASS dẫn lời các cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết con tàu, vốn đã bị lửa thiêu rụi và bắt đầu chìm, đã được kéo về ngôi làng Kuchugury thuộc vùng Krasnodar của Nga. Một đoạn video do hãng tin này đăng tải cho thấy con tàu bị bao trùm trong lửa và khói dày đặc. Cơ quan này xác nhận đã tìm thấy 2 thi thể bị bỏng nặng trên tàu, nâng tổng số người chết lên 3 người. Trước đó, một trợ lý của thuyền trưởng đã được báo cáo là tử vong.

Dữ liệu công khai về tàu thuyền liệt kê các tàu lớp Volgo-Balt 138 có trọng tải toàn phần khoảng 3.165 tấn.

Công ty tư vấn ngũ cốc Sovecon mô tả đây là vụ chìm tàu chở đầy ngũ cốc đầu tiên được ghi nhận tại lưu vực Biển Đen - Biển Azov (tuyến đường giao thương ngũ cốc trọng yếu) kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022.

"Trong bối cảnh xung đột tại Iran và sự tê liệt ngoại giao giữa Washington, Moscow và Kiev, rủi ro leo thang hơn nữa trong khu vực dường như đã tăng lên đáng kể", Andrey Sizov, người đứng đầu Sovecon, nhận định.

Theo Reuters