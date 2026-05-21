6 triệu thùng dầu thô "qua ải" Hormuz, hướng tới thị trường châu Á

Ba siêu tàu dầu chở 6 triệu thùng dầu Trung Đông đã vượt eo biển Hormuz giữa chiến sự Iran - Mỹ - Israel. Hàng chục nghìn thủy thủ vẫn mắc kẹt, nguy cơ tấn công và hỗn loạn hàng hải gia tăng.

Ba siêu tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong hôm 20/5, mang theo khoảng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông hướng tới các thị trường châu Á, sau khi phải neo chờ trong Vịnh Ba Tư hơn hai tháng giữa lúc xung đột Iran - Mỹ - Israel khiến tuyến hàng hải chiến lược này gần như tê liệt.

Dữ liệu vận tải biển từ LSEG và Kpler cho thấy một tàu khác cũng đang tiến vào eo biển, trong khi ba tàu siêu trọng tải nói trên nằm trong số rất ít tàu dầu cỡ lớn rời Vịnh Ba Tư trong tháng này theo tuyến hành trình mà Iran yêu cầu các tàu phải sử dụng.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2 đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – nơi bình thường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và năng lượng toàn cầu.

Siêu tàu chở dầu loại VLCC Universal Winner treo cờ Hàn Quốc, chở khoảng 2 triệu thùng dầu Kuwait được bốc lên từ ngày 4/3, đang rời khỏi eo biển sau khi hai tàu dầu Trung Quốc rời đi trước đó trong cùng ngày.

Theo dữ liệu của Kpler, con tàu này đang hướng đến thành phố Ulsan của Hàn Quốc – nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất nước của SK Energy – và dự kiến dỡ hàng vào ngày 9/6.

SK Energy từ chối bình luận. Đại diện của HMM – đơn vị sở hữu và quản lý tàu – hiện chưa phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Rủi ro hàng hải tăng vọt

Trước khi chiến sự nổ ra, lưu lượng tàu thuyền qua eo Hormuz dao động khoảng 125-140 lượt mỗi ngày. Hiện vẫn còn khoảng 20.000 thủy thủ mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư trên hàng trăm con tàu khác nhau.

Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển, những ngày gần đây chỉ còn khoảng 10 tàu đi vào và rời eo biển mỗi ngày, chủ yếu là tàu hàng, tàu hóa chất hoặc tàu chở khí hóa lỏng, trong khi tàu chở dầu thô chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Dữ liệu từ Kpler và hình ảnh vệ tinh của công ty phân tích SynMax cho thấy khoảng 10 tàu đã đi qua eo biển trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các tàu hàng cỡ nhỏ và một tàu chở hóa chất đi vào Vịnh Ba Tư.

Trong thông báo hôm thứ Ba, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên quân do Hải quân Mỹ dẫn đầu cảnh báo môi trường hoạt động tại khu vực “vẫn cực kỳ rủi ro” do các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền.

“Đã ghi nhận nhiều trường hợp lực lượng Iran liên lạc mang tính đe dọa và có hành động quyết liệt trong vòng 48 giờ qua”, cơ quan này cho biết.

Các hiệp hội vận tải biển quốc tế hôm thứ Tư cũng phát đi hướng dẫn mới dành cho các tàu dự định đi qua eo Hormuz, cảnh báo hàng loạt mối nguy như nguy cơ bị tấn công, đe dọa từ UAV, thủy lôi, ùn tắc giao thông bất thường và tình trạng “giảm giám sát quân sự”.

“Hàng trăm tàu hiện vẫn chưa thể đi qua eo Hormuz. Nếu hoạt động hàng hải trở lại bình thường, lượng tàu dồn ứ trong khu vực có thể tạo ra rủi ro điều hướng cực lớn”, bản hướng dẫn nêu rõ.

Tàu dầu Trung Quốc lần lượt rời Vịnh Ba Tư

Siêu tàu Yuan Gui Yang treo cờ Trung Quốc đã bốc 2 triệu thùng dầu Basrah của Iraq vào ngày 27/2 – chỉ một ngày trước khi chiến sự Mỹ - Israel và Iran bùng phát.

Dữ liệu cho thấy con tàu này do Unipec – công ty thương mại thuộc tập đoàn lọc dầu Sinopec của Trung Quốc – thuê vận hành. Tàu đã rời eo Hormuz trong ngày thứ Tư và dự kiến cập cảng Shuidong gần thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông vào ngày 4/6 để dỡ hàng.

Một tàu khác mang cờ Hong Kong là Ocean Lily đã nhận khoảng 1 triệu thùng dầu al-Shaheen của Qatar và 1 triệu thùng dầu Basrah của Iraq trong giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.

Con tàu thuộc sở hữu tập đoàn Sinochem của Trung Quốc và dự kiến cập cảng Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến vào ngày 5/6.

Sinopec, Sinochem và Cosco Shipping – các đơn vị liên quan đến hoạt động quản lý các tàu trên – hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Tuần trước, siêu tàu Yuan Hua Hu cũng đã rời eo Hormuz, mang theo 2 triệu thùng dầu Iraq hướng tới cảng Chu Sơn ở miền Đông Trung Quốc.

Trong khi đó, tàu Grand Lady treo cờ Cyprus được phát hiện đi vào eo Hormuz trong tình trạng tắt hệ thống phát tín hiệu định vị, theo dữ liệu của LSEG.

Con tàu hiện neo ngoài khơi Dubai và đang không chở hàng. Công ty quản lý Eastern Mediterranean Maritime chưa đưa ra bình luận.

Theo Reuters