Vì sao bài đăng của Elon Musk về siêu nhà ga Trung Quốc khiến mạng xã hội dậy sóng?

Elon Musk chia sẻ video về ga tàu cao tốc Trùng Khánh Đông khổng lồ của Trung Quốc, kéo theo tranh cãi về “tốc độ Trung Quốc”, AI và mô hình phát triển hạ tầng kiểu "cyberpunk".

Tỷ phú công nghệ Elon Musk lại vừa khiến mạng xã hội toàn cầu dậy sóng khi chia sẻ một video về siêu nhà ga đường sắt ở Trung Quốc, kéo theo hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Lần này, thứ khiến ông chủ Tesla trầm trồ là Nhà ga phía Đông Trùng Khánh – ga tàu cao tốc khổng lồ mới của thành phố Trùng Khánh, nơi được mệnh danh là “thành phố 8D” vì địa hình núi non chằng chịt và kiến trúc đô thị như bước ra từ phim viễn tưởng “cyberpunk”.

Đoạn video dài gần 6 phút được Musk đăng lại trên nền tảng X hôm 18/5 nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Video mô tả cách Trung Quốc xây dựng một trong những nhà ga đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới chỉ trong hơn 3 năm – điều khiến nhiều người phương Tây vừa kinh ngạc vừa hoài nghi.

Theo nội dung video, ga Trùng Khánh Đông có diện tích lên tới 1,22 triệu m2, lớn gấp khoảng 5 lần nhà ga Grand Central nổi tiếng ở New York. Công trình sử dụng mái thép nặng 16.500 tấn được lắp ráp dưới mặt đất rồi nâng thủy lực lên độ cao gần 60 m, đặt trên các cột mô phỏng cây Hoàng Giác – loài cây biểu tượng của Trùng Khánh – nhằm tăng khả năng chống động đất.

Video cho biết dự án tiêu tốn khoảng 7,8 tỷ USD, huy động hơn 40.000 lao động và hoàn thành chỉ trong 38 tháng, từ lúc chốt bản thiết kế tới ngày khai trương vào cuối tháng 6 năm ngoái.

Nhà ga này không chỉ là công trình giao thông đơn thuần. Trong hơn một thập niên qua, Trùng Khánh đã nổi lên như một “siêu nút logistics” mới của Trung Quốc, kết nối mạng lưới đường sắt xuyên Á sang Đông Nam Á và tuyến tàu hàng đi châu Âu. Bắc Kinh coi thành phố miền tây này là cửa ngõ chiến lược để đưa hàng hóa Trung Quốc tiến sâu hơn ra thế giới.

Việc Musk chia sẻ video tiếp tục khoét sâu cuộc tranh luận quen thuộc giữa “tốc độ Trung Quốc” và sự trì trệ của hạ tầng phương Tây.

Từ nhiều năm nay, Musk liên tục công khai ca ngợi hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc. Năm 2018, ông từng nói tốc độ phát triển hạ tầng đường sắt của Trung Quốc “nhanh gấp 100 lần” Mỹ.

Tỷ phú công nghệ đặc biệt hay đem Trung Quốc ra so sánh với dự án đường sắt cao tốc California vốn đội vốn khổng lồ và chậm tiến độ suốt nhiều năm. Theo Musk, thứ đang kìm chân Mỹ không phải công nghệ mà là “núi thủ tục quan liêu”.

Dưới bài đăng mới nhất của ông, nhiều người gọi Trung Quốc là “đất nước được vận hành bởi các kỹ sư”, nơi các dự án hạ tầng có thể triển khai với quy mô và tốc độ khiến phần còn lại của thế giới choáng ngợp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đằng sau những siêu công trình hào nhoáng là áp lực khổng lồ về lao động, chi phí xã hội và môi trường sống kiểu “cyberpunk” ngột ngạt. Một số người còn đặt câu hỏi liệu tốc độ xây dựng quá nhanh có phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng và sự bền vững.

Đặc biệt, đoạn video Musk chia sẻ còn vấp phải làn sóng chỉ trích khác khi nhiều người phát hiện dấu hiệu sử dụng AI tạo hình.

Một số “lỗi ảo giác” bị cư dân mạng soi ra, nổi bật nhất là cảnh ở mốc 2 phút 09 giây, khi một công nhân xây dựng dường như… tan chảy xuống nền bê tông. Chi tiết này khiến nhiều người nghi ngờ video đã được dựng bằng công nghệ AI thay vì ghi hình hoàn toàn ngoài đời thực.

Dù gây tranh cãi, bài đăng của Musk vẫn tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh ông vừa kết thúc chuyến đi tới Bắc Kinh cùng phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến đi này trước đó cũng từng tạo cơn sốt trên mạng Trung Quốc khi con trai 6 tuổi của Musk, bé X Æ A-Xii, xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân trong bộ áo lụa truyền thống và đeo chiếc túi đầu hổ “made in China” gây bão mạng xã hội.

Theo SCMP, CGTN