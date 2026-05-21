Bên trong khu vườn hoàng gia được ông Putin gọi là "ngôi nhà thứ hai" ở Trung Quốc

Hơn 1.400 nguyên thủ quốc gia từng lưu trú tại khu phức hợp này, và mỗi lần tới Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như đều được bố trí ở căn biệt thự danh giá nhất.

Khi chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh xuống Bắc Kinh tối 19/5 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, nhà lãnh đạo Nga một lần nữa trở lại Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán – khu nhà khách hoàng gia từng tiếp đón hàng loạt nhân vật nổi tiếng thế giới như ông Richard Nixon, ông Boris Yeltsin hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Điếu Ngư Đài từ lâu đã trở thành “địa chỉ quen thuộc” với ông Putin. Theo hãng thông tấn Xinhua, nhà lãnh đạo Nga đã thăm Trung Quốc hơn 20 lần và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn 40 lần kể từ năm 2013.

Mỗi lần tới đây, ông Putin thường lưu trú tại Villa 18 – hay lầu tổng thống, căn biệt thự được xem là sang trọng và quyền lực nhất trong toàn bộ khu nhà khách.

Điếu Ngư Đài từng là một “sân khấu ngoại giao” đặc biệt trong lịch sử quan hệ Mỹ - Trung. Chính tại Villa 5 của khu phức hợp này, cố Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã ở trong chuyến đi bí mật năm 1971 nhằm phá băng quan hệ Washington - Bắc Kinh.

Một năm sau, Tổng thống Nixon tới Trung Quốc và cũng ở tại Villa 18. Truyền thông Trung Quốc từng kể rằng ông Nixon đã dành tới sáu tháng luyện dùng đũa trước chuyến đi để gây ấn tượng với chủ nhà trong các buổi quốc yến tại Điếu Ngư Đài.

Tổng thống Mỹ cuối cùng lưu trú tại đây là Bill Clinton trong chuyến công du năm 1998. Sau đó, Điếu Ngư Đài vẫn là nơi tổ chức nhiều cuộc gặp với các đời Tổng thống Mỹ như Barack Obama và George W. Bush, nhưng họ không nghỉ lại qua đêm.

Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu trú tại khách sạn Four Seasons – địa điểm chỉ cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 700 m. Trong chuyến thăm năm 2017, ông Trump ở khách sạn St Regis Beijing.

Nằm giữa khu danh thắng Điếu Ngư Đài ở phía tây Bắc Kinh, khu phức hợp rộng khoảng 420.000 m² này được đặt tên theo một lầu câu cá do Hoàng đế Chương Tông thời nhà Kim xây dựng cách đây hơn 800 năm.

Ngày nay, nơi đây được xem là một tuyệt tác vườn ngự uyển, với những hàng liễu rủ soi bóng xuống mặt hồ rộng khoảng 50.000 m² bao quanh 16 biệt thự mang kiến trúc riêng biệt.

Kể từ khi chính thức trở thành nhà khách quốc gia năm 1959, Điếu Ngư Đài đã tiếp đón hơn 1.400 nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trên thế giới.

Những vị khách đầu tiên đến đây là các đoàn đại biểu từ Liên Xô, Triều Tiên, Ba Lan và Hungary nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng ở Villa 18 và trồng một cây thông vỏ trắng trong khuôn viên. Tuy nhiên, trong chuyến thăm sau đó khi quan hệ Trung - Xô trở nên căng thẳng, ông Khrushchev từng nổi tiếng với lời phàn nàn rằng “bồn tắm ở đây quá nhỏ”.

Villa 18 cũng từng tiếp đón cựu Thủ tướng Nhật Bản Kakuei Tanaka, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin.

Theo truyền thông Nga, trong chuyến thăm năm 2009, ông Putin từng nói với giới chức Trung Quốc rằng: “Nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi”.

Chuyến thăm lần này của ông Putin diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Nga - Trung, cột mốc được xem là biểu tượng cho quan hệ đồng minh ngày càng gắn bó giữa hai nước trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Điếu Ngư Đài còn mang ý nghĩa gia đình đặc biệt. Ông nội của ông, cố lãnh đạo Kim Il-sung, từng lưu trú tại đây hơn 40 lần – nhiều hơn bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào khác.

Khi ông Kim Jong-un thăm Bắc Kinh năm 2018 và ở tại Villa 18, đó được xem là biểu tượng cho “sợi dây truyền thống” giữa hai quốc gia. Khi ấy, ông Tập Cận Bình nói rằng chính những bức tường của Điếu Ngư Đài đã “chứng kiến sự phát triển của tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều”.

Ngoài các hoạt động ngoại giao, Điếu Ngư Đài còn thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế, trong đó có Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên – nơi quy tụ hàng loạt CEO và học giả hàng đầu thế giới.

