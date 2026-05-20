Belarus tập trận hạt nhân sát NATO, phối hợp Nga mô phỏng đòn tấn công chiến thuật

Belarus đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong bối cảnh căng thẳng giữa Minsk với NATO tiếp tục leo thang và hàng loạt lực lượng phương Tây áp sát biên giới nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập lần này được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong việc triển khai “các phương tiện hủy diệt hiện đại”, bao gồm cả đạn dược đặc biệt – cách Moscow và Minsk thường dùng để ám chỉ vũ khí hạt nhân chiến thuật.

“Cuộc tập trận do Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Belarus chỉ huy đã bắt đầu từ hôm nay, với sự tham gia của các đơn vị phụ trách sử dụng vũ khí hạt nhân và bảo đảm hậu cần cho lực lượng hạt nhân”, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo.

Điểm đáng chú ý là cuộc tập trận không chỉ dừng ở việc mô phỏng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, mà còn bao gồm cả khâu vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản và chuẩn bị đạn hạt nhân trong điều kiện tác chiến thực tế.

Belarus cho biết mục tiêu chính là kiểm tra khả năng triển khai lực lượng từ các khu vực “không chuẩn bị trước” trên toàn lãnh thổ quốc gia, đồng thời đánh giá tốc độ cơ động, mức độ ngụy trang và khả năng phối hợp với quân đội Nga trong tình huống chiến tranh cường độ cao.

“Các đơn vị tên lửa và không quân đang tham gia cuộc diễn tập. Nội dung tập trung vào việc tiếp nhận đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị sử dụng trong phối hợp với phía Nga”, Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh.

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Belarus. Ảnh: MW.

Theo giới quan sát quân sự Nga, đây là một trong những cuộc diễn tập hạt nhân lớn nhất của Belarus kể từ khi Minsk ký thỏa thuận “chia sẻ hạt nhân” với Moscow vào năm 2023. Thỏa thuận này cho phép Nga triển khai đầu đạn hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus – động thái được xem là phản ứng trực tiếp trước việc NATO mở rộng hiện diện quân sự ở Đông Âu.

Sau thỏa thuận, Belarus đã bắt đầu tích hợp đầu đạn hạt nhân cho tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Đến cuối năm 2025, kho tên lửa của nước này tiếp tục được mở rộng với việc đưa vào biên chế hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik – loại vũ khí mà Nga tuyên bố có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ hiện nay.

Không khí đối đầu giữa Belarus với NATO những năm gần đây liên tục nóng lên.

Ở phía tây Belarus, Đức hồi tháng 5/2025 đã chính thức kích hoạt Lữ đoàn Thiết giáp số 45 tại Vilnius, Lithuania – chỉ cách thủ đô Minsk khoảng 150 km. Đây được xem là lực lượng cơ giới tinh nhuệ đầu tiên của Berlin triển khai thường trực sát biên giới Belarus kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó, Ba Lan đang tăng tốc hiện đại hóa quân đội với tốc độ chưa từng có ở châu Âu. Warsaw đã mua số lượng lớn xe tăng K2 của Hàn Quốc, Abrams của Mỹ, pháo K9, pháo phản lực Chunmoo, HIMARS và tiêm kích tàng hình F-35.

Binh sĩ Đức và Litva tham gia cuộc tập trận chung tại Litva. Ảnh: MW.

Theo nhiều chuyên gia quân sự Nga, quy mô tái vũ trang của Ba Lan đang tạo ra “mối đe dọa tấn công trực tiếp” với Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Căng thẳng càng gia tăng sau khi truyền thông châu Âu hồi tháng 4 đưa tin Pháp và Ba Lan đang chuẩn bị các cuộc diễn tập không quân tại vùng Baltic với sự tham gia của tiêm kích Rafale mang vũ khí hạt nhân. Kịch bản được cho là mô phỏng các đòn tấn công vào mục tiêu tại Nga và Belarus.

Dù hiện tại Đức là quốc gia NATO duy nhất ở khu vực có cơ chế “chia sẻ hạt nhân” với Mỹ, nhưng khả năng Ba Lan và Pháp mở rộng mô hình tương tự đã nhiều lần được giới hoạch định chiến lược phương Tây nhắc tới.

Giới phân tích nhận định việc Belarus tổ chức tập trận hạt nhân quy mô lớn lúc này là lời cảnh báo trực tiếp gửi tới NATO rằng Minsk và Moscow đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu quân sự kéo dài ở sườn đông châu Âu.

Theo MW, TASS