Mỹ và Iran nhận đề xuất hòa bình giữa lúc ông Trump cảnh báo đáng sợ

Mỹ và Iran đã nhận được khung kế hoạch nhằm chấm dứt các hành động thù địch, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ trút "địa ngục" xuống Tehran nếu nước này không thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz như một phần của lệnh ngừng bắn tạm thời.

Kế hoạch hòa bình này bao gồm cách tiếp cận hai giai đoạn: bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó là một thỏa thuận toàn diện. Một nguồn tin am hiểu về các đề xuất cho biết vào hôm 6/4 rằng Thống tướng Asim Munir, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, đã liên lạc "suốt đêm" với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Một quan chức cấp cao của Iran trả lời Reuters hôm 6/4 rằng Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thời hạn chót nào trong quá trình xem xét đề xuất.

Trước đó vào Chủ nhật, trang Axios là đơn vị đầu tiên đưa tin rằng Mỹ, Iran và các bên trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm tàng kéo dài 45 ngày. Đây là một phần của thỏa thuận hai giai đoạn có thể dẫn đến việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, dẫn lời các nguồn tin từ Mỹ, Israel và khu vực.

Trong một bài đăng đầy rẫy những lời lẽ cứng rắn trên nền tảng Truth Social vào Chủ nhật, ông Trump đã đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz trước thứ Ba (theo giờ Mỹ).

Các cuộc không kích mới đã được ghi nhận trên khắp khu vực trong hôm đầu tuần, sau hơn năm tuần kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu dội bom vào Iran. Cuộc chiến này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho các nền kinh tế do giá dầu tăng vọt.

Iran đã đáp trả các cuộc tấn công bằng cách đóng cửa thực tế tuyến đường thủy Hormuz – nơi lưu thông khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới – đồng thời tấn công vào Israel, các căn cứ quân sự của Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng quanh vùng Vịnh.

Theo Reuters