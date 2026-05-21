Ông Trump bỏ ngỏ khả năng tấn công Cuba, tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Caribe

Tàu sân bay USS Nimitz cùng nhóm tác chiến của nó đã tới vùng biển Caribe trong tuần này. Động thái này diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Cuba đang căng thẳng, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề cập tới khả năng tấn công Cuba.

Tàu sân bay USS Nimitz tiến vào biển Caribe

Theo The Hill, United States Southern Command (SOUTHCOM, tức Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ) - cơ quan phụ trách giám sát các hoạt động quân sự tại vùng Caribe và Mỹ Latinh - ngày 21/5 thông báo rằng tàu sân bay lớp Nimitz (CVN-68) đã tiến vào vùng Caribe. Không đoàn trên tàu bao gồm: Các tiêm kích Boeing F/A-18E Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler, máy bay vận tải Grumman C-2 Greyhound.

Đội hình hộ tống còn có tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gridley (DDG-101), tàu tiếp tế nhiên liệu hạm đội lớp Henry J. Kaiser USNS Patuxent (T-AO-201).

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ viết trên tài khoản X chính thức: “USS Nimitz đã thể hiện năng lực tác chiến trên khắp thế giới, từ eo biển Đài Loan tới Vịnh Ba Tư, đảm nhận nhiệm vụ duy trì ổn định và bảo vệ dân chủ”.

Mỹ liên tiếp gia tăng các hoạt động chống Cuba

Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro với cáo buộc liên quan tới việc hai máy bay bị bắn hạ năm 1996, ông Trump hôm nay (21/5) nói với truyền thông rằng chính phủ Mỹ đang theo dõi sát tình hình Cuba.

Theo chính phủ Cuba, hai máy bay này là do tổ chức khủng bố Hermanos al Rescate, trụ sở ở Miami, Florida, vận hành và đã nhiều lần xâm phạm không phận Cuba với mục đích thù địch.

Havana cho hay Washington đã bóp méo sự thật lịch sử, bỏ qua nhiều chi tiết, trong đó có các khiếu nại chính thức mà Cuba đã nhiều lần gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, về hơn 25 vụ xâm phạm không phận Cuba do Hermanos al Rescate thực hiện trong giai đoạn 1994-1996.

Những cáo buộc của Mỹ là một phần trong chiến dịch gia tăng sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump đối với chính phủ Cuba, nhằm buộc Cuba mở cửa nền kinh tế, chấp nhận đầu tư của Mỹ và loại bỏ các thế lực bị Mỹ xem là thù địch. Ngoài ra, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nhiên liệu và nhiều vật tư khác đã khiến Cuba rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng, thiếu lương thực và suy sụp kinh tế.

Ông Trump nói: “Đây là vấn đề rất quan trọng. Đây là thời khắc lớn đối với rất nhiều người, không chỉ cộng đồng người Mỹ gốc Cuba mà còn cả những người đến từ Cuba, những người muốn trở về thăm gia đình”.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, ngày 21/5/2026 đã lên án việc Mỹ truy tố ông Raul Castro, đồng thời cáo buộc các quan chức Mỹ nói dối về vụ bắn hạ máy bay năm 1996. Ảnh: Reuters.

Phản ứng mạnh mẽ của Cuba

Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Cuba Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước, trong bài đăng trên nền tảng X ngày 21/5 sau khi phía Mỹ công bố cáo trạng và gia tăng sức ép với Cuba, đã lên án việc Mỹ truy tố ông Raul Castro, đồng thời cáo buộc các quan chức Mỹ nói dối về vụ bắn hạ máy bay năm 1996.

Ông Miguel Díaz-Canel cho rằng đây là “một hành động mang động cơ chính trị, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chỉ nhằm hỗ trợ cho vụ án do họ dựng lên để biện minh cho hành động ngu xuẩn là tiến hành xâm lược quân sự Cuba”. Ông viết trên nền tảng X rằng, sau khi các “phần tử khủng bố khét tiếng” nhiều lần xâm phạm không phận Cuba một cách nguy hiểm, việc bắn hạ máy bay là hành động “tự vệ hợp pháp”.

Chính phủ Cuba cũng ra tuyên bố cho biết người dân Cuba hoàn toàn ủng hộ ông Raúl Castro. Tuyên bố nhấn mạnh: “Tổ quốc hay là chết, chúng ta nhất định chiến thắng!”.

Theo CNA, TVBS