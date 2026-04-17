Kết quả kinh doanh quý I/2026: Nhóm dầu khí, ngân hàng bứt tốc, loạt doanh nghiệp lãi nghìn tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp dần được hé lộ với sự thăng hoa ở nhóm ngành dầu khí, ngân hàng, chứng khoán.

Dữ liệu VietTimes cho thấy tính đến ngày 17/4, có 20 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, tập trung ở nhóm chứng khoán, dầu khí, ngân hàng.

Nhóm dầu khí bùng nổ

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, CTCP Lọc hoá Dầu Bình Sơn (Mã: BSR) đã thông tin kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu đạt 41.278 tỷ đồng tăng 29%, lợi nhuận sau thuế đạt 3.347 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ.

Kết quả này vượt kế hoạch lợi nhuận BSR đặt ra cho cả năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng.

Lãnh đạo BSR cho biết kể từ khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, BSR đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt để đạt kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng. Cụ thể, công ty tập trung vào mục tiêu vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn và hiệu quả; bảo đảm cân đối cung - cầu xăng dầu cho thị trường trong nước…

Tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên cũng cho biết Tập đoàn đã chỉ đạo BSR là khi giá dầu lên dốc phải tối đa lợi nhuận, để khi giá xuống có thể trừ vào. "Rất là tự tin BSR sẽ vượt xa kế hoạch, con số quý I đạt lợi nhuận trước thuế 3.742 tỷ đồng nhưng kiểm toán có thể cao hơn nhiều, song cần dự phòng cho tháng 5-6 giá dầu có thể đổ dốc", ông Lê Xuân Huyên.

Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW), trong 3 tháng đầu năm, doanh thu toàn tổng công ty đạt khoảng 12.281 tỷ đồng, tăng 47% so với quý I/2025 và cao hơn 11% so với kế hoạch đề ra, đồng thời là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay.

Lợi nhuận trước thuế PV Power ghi nhận khoảng 923 tỷ đồng, tăng gần 79% so với cùng kỳ năm trước.

Loạt nhà băng báo lãi lớn

Thông tin từ ban điều hành, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) khoảng 5.400 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng đạt trên 3,2%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức khoảng 32%. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì dưới 1%, ở mức khoảng 0,97%, phản ánh chất lượng tài sản ổn định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho rằng các xung đột địa chính trị gần đây có tác động nhất định đến hoạt động ngân hàng, song chủ yếu mang tính gián tiếp và chưa ảnh hưởng đáng kể đến các trụ cột kinh doanh.

Theo ông, lạm phát năm 2026 nhiều khả năng vẫn được kiểm soát quanh mức mục tiêu 4,5%, dù áp lực từ giá năng lượng và chi phí đầu vào có thể lan tỏa đến nền kinh tế.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý đầu tiên của năm 2026 với lãi trước thuế đạt hơn 1.620 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Các chỉ số sinh lời tiếp tục cải thiện khi ROE đạt 22% và ROA đạt 1,3%. Quy mô tổng tài sản đạt gần 410.000 tỷ đồng, tăng 56%, trong khi huy động vốn đạt hơn 217.000 tỷ đồng, tăng 7%.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ước lợi nhuận trước thuế trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 215 tỷ đồng, tăng 168% so với quý I/2025.

Trong đó, thu nhập từ dịch vụ đạt 147 tỷ đồng, tăng 16%, còn hoạt động kinh doanh giấy tờ có giá mang về 90 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu quy mô như tổng tài sản, huy động và tín dụng lần lượt tăng 3%, 3,2% và 2,2% so với đầu năm.

Lợi nhuận công ty chứng khoán được cải thiện

Quý I/2026, tổng doanh thu CTCP Chứng khoán VPS (Mã: VCK) đạt 2.846 tỷ đồng tăng 63%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, VPS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE với 15,32% trong quý I, HNX với 19,45%, UPCoM với 24,35% và 33,34% trên thị trường phái sinh.

Với thị phần số 1 thị trường, mảng môi giới đem lại 1.003 tỷ đồng doanh thu trong quý đầu năm cho VPS, gần gấp đôi mức 579 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với dư nợ cho vay và phải thu đạt 30.407 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS – Mã: TCX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý đầu năm chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng cho vay ký quỹ (margin) với doanh thu 1.229 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu hoạt động (2.783 tỷ đồng) và tăng 68% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) dự kiến đạt khoảng 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I, tăng 13% so với cùng kỳ.

Năm nay, Vietcap đặt mục tiêu doanh thu 6.525 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% và 41% so với năm 2025. Như vậy sau quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận.