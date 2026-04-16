Sau cuộc họp với Thống đốc, bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất?

Sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, tính đến ngày 16/4, 29 ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động.

Dữ liệu VietTimes cho thấy đã có 29 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, SeABank, Vietcombank, BVBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB, TPBank…

Lãi suất nhóm ngân hàng Big4 ra sao?

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank) đã thông báo điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân.

Không chỉ giảm lãi suất huy động, Agribank cũng là ngân hàng đầu tiên tuyên bố giảm lãi suất cho vay sau cuộc họp với Thống đốc.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được sử dụng làm lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung, dài hạn. Vì vậy, khi lãi suất tham chiếu giảm 0,5%/năm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 0,5%/năm.

Theo Agribank, việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay thể hiện sự đồng hành của nhà băng trong việc chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng trưởng.

Agribank là lãi suất tiền gửi tại quầy giao dịch.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã quyết định giảm lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất đối với kỳ hạn có lãi suất huy động cao nhất (kỳ hạn 24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm.

Nhà băng cho biết các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Phía Vietcombank cho rằng việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn 6–36 tháng. Theo đó, lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 6–11 tháng giảm 0,8%/năm, còn 5,8%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng giảm tới 0,9%/năm, xuống 5,9%/năm; kỳ hạn 24–36 tháng giảm 0,8%/năm, còn 6%/năm.

Với mức giảm như trên, BIDV là một trong số ít các ngân hàng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm lãi suất tiền gửi. Trước đó, các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm phổ biến từ 0,2-0,5%/năm.

Hiện tại, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dao động 2,1 - 6%/năm. Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đạt mức 2,1%/năm; 3 tháng đạt mức 2,4%/năm; 6 - 11 tháng hiện ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 5,9%/năm; kỳ hạn 24 - 36 tháng dừng tại 6%/năm.

Có ngân hàng 2 lần điều chỉnh lãi suất

Trong số các nhà băng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã có 2 đợt giảm lãi suất ở các kỳ hạn. Ở lần điều chỉnh gần nhất, SeABank giảm thêm 0,2%/năm cho các kỳ hạn 6–36 tháng.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn 4,95%/năm; 12 tháng 5,3%/năm; 15 tháng 5,55%/năm; 18–36 tháng 5,75%/năm. Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục chính sách cộng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng tại kỳ hạn 6, 12, 13 tháng.

Trước đó, SeABank đã giảm lãi suất tiền gửi từ 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn 6-36 tháng ngay sau cuộc họp giữa NHNN và đại diện các ngân hàng thương mại vào ngày 9/4.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) – thành viên thuộc hệ sinh thái MB giảm 0,3%/năm lãi suất các kỳ hạn 12–36 tháng, hiện niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6–36 tháng; các kỳ hạn ngắn 1–5 tháng ở mức 4,6–4,75%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), lãi suất kỳ hạn 36 tháng cũng giảm mạnh 0,5%/năm, xuống còn 6,1%/năm, đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp của ngân hàng này chỉ trong vài ngày.

Cùng xu hướng, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động lên đến 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở chiều ngược lại, mức giảm ấn tượng nhất nằm ở lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân, với biên độ giảm đến 3%/năm so với mức hiện hành. Mức lãi suất này được áp dụng cho khách hàng cá nhân kể từ ngày 11/4.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Việc tiết giảm chi phí để dành nguồn lực giảm lãi suất cho vay đến 3% là nỗ lực rất lớn của Nam A Bank nhằm hưởng ứng sát sao chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Ngân hàng không chỉ cung cấp nguồn vốn, mà còn cung cấp giải pháp để khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh có thể tự tin tái đầu tư, phục hồi sản xuất trong giai đoạn then chốt này”.