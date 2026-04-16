FPT Telecom chuyển giao về Bộ Công an, lợi nhuận FPT sẽ thay đổi ra sao?

Từ ngày 1/1/2026, Tập đoàn FPT (Mã: FPT) chính thức thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom (Mã: FOX).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo FPT cho biết khi chuyển từ phương pháp hợp nhất toàn bộ sang hợp nhất vốn chủ sở hữu, FPT sẽ không hợp nhất doanh thu và chi phí nữa nhưng vẫn hợp nhất phần lợi nhuận. Do đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ về cơ bản là giữ nguyên.

Theo ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT, bảng cân đối kế toán của FPT thậm chí sẽ trông tốt hơn vì FPT Telecom là đơn vị thâm dụng vốn, đầu tư hạ tầng rất lớn nên các chỉ số thường không đẹp bằng mảng phần mềm hay giáo dục.

Bộ Công an hiện là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom, sở hữu 50,2% cổ phần, sau khi nhận chuyển giao vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào tháng 7 năm ngoái.

Về dòng tiền, cổ tức FPT nhận được từ FPT Telecom hàng năm chỉ khoảng 450 đến 500 tỷ đồng, không quá lớn so với quy mô hiện tại của tập đoàn nên ảnh hưởng là không đáng kể. Doanh cho biết vẫn giữ chính sách cổ tức như đã công bố.

Chia sẻ thêm tại đại hội, ông Phương cho biết FPT và Bộ công an đã có cuộc gặp gỡ để trao đổi về hoạt động FPT Telecom.

“Bộ Công an rất chia sẻ với định hướng của FPT và mong muốn phát triển FPT Telecom thành một doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận. Đây là yếu tố then chốt để mang lại giá trị bền vững cho cổ đông FPT”, ông Phương.

Theo lãnh đạo FPT, khi về với Bộ Công an, FPT Telecom đứng trước cơ hội rất lớn khi tham gia vào các trọng trách quốc gia về hạ tầng và chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 57.

Năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ, tăng trưởng 13% so với năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 21.090 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 910 tỷ đồng, tăng 13%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 5.100 tỷ đồng, cao hơn 17% so với năm 2025.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, FPT Telecom cho biết sẽ từng bước đẩy mạnh ứng dụng AI/GenAI trong hoạt động kinh doanh, số hóa quy trình, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, tối ưu chi phí; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, các dự án trọng điểm được Bộ Công an giao phó cũng như mục tiêu mở rộng thị phần.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng, đầu tư trung tâm dữ liệu tại Hà Nội và TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời đầu tư các tuyến cáp biển ALC, VTS, VMX, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư tuyến cáp biển khác nhằm đa dạng hoá các tuyến cáp quốc tế...

