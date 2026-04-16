Chủ tịch Phát Đạt: "Sẽ tiếp tục chuyển nhượng dự án để giảm gánh nợ"

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Phát Đạt - cho biết doanh nghiệp sẽ phát hành tăng vốn và tiếp tục chuyển nhượng một số dự án để giảm áp lực nợ, đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm tại TP.HCM và Đồng Nai.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra sáng 16/4, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) - cho biết trong bối cảnh lãi suất còn nhiều biến động và chi phí vốn gia tăng, doanh nghiệp sẽ triển khai các giải pháp nhằm cân đối lại nguồn vốn và giảm áp lực nợ.

Phát Đạt dự kiến phát hành tăng vốn, đồng thời tiếp tục chuyển nhượng một số dự án để thu hồi dòng tiền, qua đó tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công ty cũng đang làm việc với các đối tác và xây dựng nhiều phương án huy động vốn phù hợp nhằm củng cố nguồn lực tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mở rộng quỹ đất tại TP.HCM và Đồng Nai

Liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu PDR, Chủ tịch Phát Đạt bày tỏ ban lãnh đạo cũng rất trăn trở, song biến động giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thị trường và khó khăn chung của ngành bất động sản.

“Tuy vậy, chưa bao giờ Phát Đạt có nền tảng và cơ hội phát triển rõ ràng như hiện nay”, ông Đạt nói.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Phát Đạt đang tập trung mở rộng đầu tư tại TP.HCM và Đồng Nai. Mới đây, công ty đã trúng đấu giá hai khu đất tại Biên Hòa (Đồng Nai), đồng thời triển khai các dự án BT, qua đó vừa tham gia phát triển hạ tầng địa phương vừa mở rộng cơ hội tiếp cận quỹ đất tại TP.HCM.

Tính đến tháng 4/2026, Phát Đạt đang hoàn tất thủ tục cho hai dự án có tổng quy mô đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Với các dự án quy mô lớn, doanh nghiệp vừa phải chứng minh năng lực tài chính vừa đảm bảo nguồn vốn triển khai.

Trong thời gian tới, ông cho hay công ty sẽ tiếp tục tham gia đấu giá đất và nghiên cứu thêm các dự án tiềm năng tại TP.HCM.

Theo số liệu được cập nhật đến cuối năm 2025 và được ban lãnh đạo công bố tại đại hội, tổng quỹ đất của Phát Đạt khoảng 6.655 ha, trong đó tại TP.HCM và Đồng Nai chiếm khoảng 3.400 ha. Một số dự án tại Đà Nẵng, Quy Nhơn đã được chuyển nhượng và một số dự án khác được tái cấu trúc theo mô hình hợp tác.

Tiền thoái vốn dùng để trả nợ và tái đầu tư

Trả lời cổ đông về việc thoái vốn tại dự án Thuận An 1, ông Đạt phản hồi nguồn tiền thu được sẽ được sử dụng một phần để trả nợ ngân hàng, phần còn lại tái đầu tư vào các dự án tại Đồng Nai và một số dự án khác.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp buộc phải tăng vốn để đảm bảo nguồn lực phát triển. Đối với các dự án BT, nhà đầu tư phải chứng minh tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu; còn với các dự án có quỹ đất thông thường, tỷ lệ này có thể lên tới 20%.

Chia sẻ thêm về định hướng đầu tư, Chủ tịch Phát Đạt thông tin doanh nghiệp không trực tiếp tham gia đầu tư công mà chủ yếu tham gia gián tiếp thông qua phát triển hạ tầng.

Hiện công ty đang đề xuất một số dự án quy mô lớn, gồm một dự án bệnh viện khoảng 1.000 giường với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng và một dự án cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Liên quan đến chủ trương di dời các trường đại học, cao đẳng và bệnh viện ra khỏi khu vực nội đô, ông Đạt cho rằng đây là định hướng phù hợp. Theo ông, việc di dời sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí sinh hoạt cho sinh viên và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục được đầu tư hạ tầng hiện đại, không gian rộng hơn.

Đề cập đến thông tin Tập đoàn Lotte tìm đối tác chuyển nhượng 35% cổ phần tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, ông Đạt cho biết hiện chưa có quyết định chính thức. Phát Đạt là một trong ba doanh nghiệp tham gia quá trình đàm phán với Lotte. Theo phản hồi từ phía đối tác, doanh nghiệp hiện đang ở vị trí thứ hai trong danh sách lựa chọn.

“Có thể hiểu là chúng ta đang vào vòng chung kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nếu đối tác đứng đầu không triển khai được thì chúng ta với tư cách là phương án thứ hai có thể được xem xét”, ông Đạt nói.

Chủ tịch Phát Đạt cho biết doanh nghiệp kỳ vọng nếu có thể hợp tác tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm thì đây sẽ là cơ hội lớn để mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Phát Đạt đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tài chính, chuyển nhượng cổ phần ở các đơn vị) 8.830 tỷ đồng và lãi sau thuế 868 tỷ đồng, tăng 69% so với kết quả đạt được trong năm 2025. Công ty trình và được thông qua cổ tức tối thiểu 8% vốn điều lệ, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.