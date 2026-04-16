Chân dung tân Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh vừa bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc tập đoàn làm Chủ tịch HĐQT. Trong khi ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc Đầu tư, Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn.

Ngày 16/4, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc tập đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay cho ông Lương Ngọc Huy.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Bùi Ngọc Đức tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Mở Malaysia. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông đã tham gia phát triển nhiều dự án lớn của các tập đoàn quốc tế tại Singapore, Úc, Hàn Quốc và Indonesia, đồng thời có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế.

Gắn bó với Đất Xanh hơn 12 năm, ông là người đóng vai trò trong việc thiết lập nền tảng vận hành thông qua chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2018, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc giai đoạn 2020-2026.

Đảm nhiệm vai trò mới, ông Bùi Ngọc Đức cho biết sẽ tập trung vào các bài toán mang tính nền tảng: định hình mô hình kinh doanh tổng thể, tái cấu trúc tài chính và thiết lập quan hệ với các định chế tài chính, đối tác chiến lược quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm là thiết kế khung vận hành tương lai, đảm bảo các chiến lược được kiểm soát và triển khai một cách nhất quán, bền vững trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Trường Sơn, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh

Ông Nguyễn Trường Sơn tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Thương mại Hà Nội và MBA trường Maastricht Hà Lan. Gia nhập Đất Xanh từ năm 2011, hành trình hơn 15 năm tại Đất Xanh của ông Sơn gắn liền với các mảng hoạt động cốt lõi.

Từ năm 2017, trên cương vị Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, ông đã tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm. Đến năm 2022, khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, ông điều hành một doanh nghiệp niêm yết với yêu cầu cao về minh bạch, công bố thông tin và yêu cầu khắt khe từ thị trường.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lãi ròng 268 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 16% so với kết quả đạt được ở năm 2025.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT đề xuất tỷ lệ chia cổ tức 2026 là 20%, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT là 10% trên phần lãi vượt kế hoạch, thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành là 10% trên phần lãi vượt kế hoạch. Công ty sẽ không chia cổ tức 2025, phần lợi nhuận giữ lại hơn 226 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đại hội lần này sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ và lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn tên mới cho Đất Xanh.

Lý do đổi tên được nêu tại tờ trình là căn cứ yêu cầu tái định vị thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn trong giai đoạn mới; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kết nối, giao dịch, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư.