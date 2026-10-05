Giá vàng thế giới hôm nay đảo chiều sau đợt giảm mạnh

Giá vàng thế giới sáng 5/10 tăng khoảng 4 USD/ounce, lên 4.145 USD/ounce, sau khi giảm mạnh trong tuần qua.

Giá vàng thế giới tăng 4 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/10 giao dịch ở mức 4.145 USD/ounce, tăng khoảng 4 USD/ounce so với mức 4.141 USD/ounce ghi nhận sáng 3/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với mức 130,6 triệu đồng/lượng của sáng 3/10.

Giá vàng thế giới sáng 5/10 tăng lên 4.145 USD/ounce, cao hơn khoảng 4 USD/ounce so với sáng 3/10. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.263 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 118 USD/ounce, tương đương 2,8%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 278 USD/ounce, tương đương 6,3%.

Giá vàng bước vào tuần mới sau khi chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao. Trong phiên cuối tuần, vàng giao ngay giảm khoảng 0,9% và khép lại tuần với mức giảm khoảng 3,4%.

Ở chiều ngược lại, báo cáo việc làm Mỹ thấp hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng, yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước cuối tuần qua

Chiều 3/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng.

DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng.