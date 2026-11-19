Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 19/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 132-136,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

So với sáng 18/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 132,5-136,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 132-136 triệu đồng/lượng.

So với sáng 18/11, giá vàng nhẫn tại SJC và DOJI cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC và DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống dưới 3.800 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 19/11 giao dịch ở mức 3.737 USD/ounce, giảm khoảng 111 USD/ounce so với mức 3.848 USD/ounce của sáng 18/11. Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, lùi sâu xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/ounce sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Quy đổi theo tỷ giá 25.900 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 116,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức 120,2 triệu đồng/lượng của sáng 18/11.

Giá vàng thế giới sáng 19/11 giảm xuống 3.737 USD/ounce, thấp hơn khoảng 111 USD/ounce so với sáng 18/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.981 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 244 USD/ounce, tương đương 6,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 262 USD/ounce, tương đương 6,35%.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường vàng thế giới tiếp tục gia tăng. Sau khi lần lượt mất các ngưỡng 3.900 USD/ounce và 3.800 USD/ounce, kim loại quý đã tiệm cận mốc 3.700 USD/ounce.

Mức giảm hơn 100 USD/ounce chỉ trong một ngày cho thấy thị trường đang biến động mạnh, trong khi khả năng phục hồi ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.