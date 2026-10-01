Giá vàng thế giới hôm nay 1/10 đi xuống

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm khoảng 19 USD/ounce, xuống 4.154 USD/ounce, quy đổi khoảng 131 triệu đồng/lượng, tiếp tục chịu sức ép sau nhịp phục hồi trước đó.

Giá vàng thế giới giảm 600.000 đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 1/10 giao dịch ở mức 4.154 USD/ounce, giảm khoảng 19 USD/ounce so với mức 4.173 USD/ounce ghi nhận sáng 30/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.160 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 600.000 đồng/lượng so với mức 131,6 triệu đồng/lượng của sáng 30/9.

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm xuống 4.154 USD/ounce, thấp hơn khoảng 19 USD/ounce so với sáng 30/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.291 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 137 USD/ounce, tương đương 3,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 200 USD/ounce, tương đương 4,6%.

Giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Dữ liệu công bố ngày 30/9 cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 8, thấp hơn mức 0,4% dự báo, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Tuy nhiên, giá năng lượng cao và lo ngại lạm phát tiếp tục hạn chế đà phục hồi của vàng.

Trong ngắn hạn, thị trường tiếp tục nhạy cảm với diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tín hiệu chính sách từ Fed. Đồng USD khép lại tháng 9 với xu hướng tăng, trong khi mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo sức ép lên tài sản không sinh lãi như vàng.

Giá vàng trong nước chiều 30/9

Chiều 30/9, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 140,2-144,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại SJC và DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 140-144 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 600.000 đồng/lượng.