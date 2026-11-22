Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Qua thanh tra, cơ quan này phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác than, trong đó có việc doanh nghiệp khai thác khi chưa có giấy phép, khai thác vượt công suất và không lắp đặt trạm cân theo quy định.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc ban hành quyết định giá bán than, giá bán đồng và thu phí nhãn hiệu của Tập đoàn TKV vẫn còn một số hạn chế. Đáng chú ý, Tập đoàn đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính cao hơn quy định, dẫn đến việc chậm nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách Nhà nước.

Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính về kiến nghị Công ty mẹ TKV phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 129 tỷ đồng lợi nhuận còn lại (sau khi trích lập các quỹ) của năm 2021 vào ngân sách. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, TKV mới kê khai và nộp khoản tiền này, khiến doanh nghiệp chưa xác định và nộp phần tiền chậm nộp phát sinh trong giai đoạn 2021-2022 theo quy định.

Đối với khối công ty con, trong giai đoạn 2020-2024, có 8 đơn vị chưa chia hết cổ tức từ lợi nhuận sau thuế với số tiền lũy kế đến hết năm 2024 lên tới hơn 1.900 tỷ đồng. Theo quy định, sau khi trích lập các quỹ, toàn bộ lợi nhuận còn lại phải được chia cho các cổ đông góp vốn. Tính theo tỷ lệ sở hữu, phần lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối về cho Tập đoàn TKV đến hết năm 2024 là hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2020 - 2024, có 9 chi nhánh và 3 công ty con thuộc TKV đã trích khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Qua đối chiếu số liệu giai đoạn 2020 - 2024 giữa sản lượng tính thuế tài nguyên của các đơn vị khai thác bán cho Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV với sản lượng thực tế sau sàng tuyển, cơ quan thanh tra phát hiện mức chênh lệch lên tới 4.950.278 tấn than.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh minh họa.

TKV lý giải đối tượng nộp thuế là đơn vị khai thác, dựa trên chứng thư thẩm định sản lượng và giá bán cho đơn vị sàng tuyển. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ khẳng định cách làm này chưa phù hợp với thông tư của Bộ Tài chính, vốn quy định sản lượng tính thuế phải là sản lượng than thu được sau sàng tuyển. Do đó, đoàn thanh tra kiến nghị TKV phải tính lại thuế tài nguyên dựa trên sản lượng than sau sàng tuyển từ than nguyên khai và giá bán thực tế ra thị trường.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Tổng công ty Khoáng sản - TKV trong hai năm 2020 - 2021. Do giá bán bình quân tinh quặng sắt của đơn vị này cao hơn giá tính thuế do UBND tỉnh Lào Cai ban hành, doanh nghiệp đã kê khai không đúng và nộp thiếu ngân sách Nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2020 - 2022, Công ty mẹ - TKV đã hạch toán hơn 10 tỷ đồng tiền sử dụng đất của thửa đất tại TP.HCM và khu đất xưởng may mặc tại Quảng Ninh vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Việc hạch toán này bị đánh giá là sai quy định do cả hai khu đất trên đều chưa đưa vào sử dụng và không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh.

4 công ty than khai thác vượt công suất giấy phép

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại 13 điểm mỏ của 6 công ty than giai đoạn 2020-2024, cơ quan chức năng phát hiện 4/6 đơn vị đã khai thác vượt công suất hằng năm theo giấy phép (mức vượt dưới 15%), vi phạm Luật Khoáng sản.

Cụ thể, Công ty Than Uông Bí - TKV khai thác tại mỏ Đông Vông vượt 10,71% sản lượng được phép trong năm 2022.

Tại mỏ hầm lò Mạo Khê, Công ty Than Mạo Khê - TKV khai thác vượt công suất trong ba năm liên tiếp, gồm năm 2020 vượt 7,5%, năm 2021 vượt 4,96% và năm 2022 vượt 8,68%.

Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin khai thác tại mỏ lộ thiên khu Vàng Danh vượt 14,99% năm 2021 và 14,8% năm 2022.

Còn Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV khai thác tại mỏ Khe Chàm II vượt công suất trong các năm 2020, 2021 và 2022, lần lượt 6,03%, 2,86% và 7,46%.

Thanh tra Chính phủ xác định các trường hợp khai thác vượt công suất theo năm nêu trên vi phạm quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Ngoài khai thác vượt công suất, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện một số doanh nghiệp không lắp đặt trạm cân theo quy định.

Cụ thể, Công ty Than Mạo Khê không lắp trạm cân tại mỏ lộ thiên Mạo Khê mà xác định khối lượng than bằng phương pháp đo đạc. Tại mỏ hầm lò, đến tháng 4-2022, công ty mới lắp hai trạm cân băng tải và đến tháng 12-2024 mới có trạm cân than vận chuyển bằng ô tô.

Tương tự, Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin không lắp trạm cân tại mỏ bằng Vàng Danh; Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV không lắp trạm cân tại các mỏ Cao Sơn và Khe Chàm II.