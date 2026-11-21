Công nghệ và AI đang “thay đổi cuộc chơi” trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Năng lực phân tích đầu tư cũng ngày một dễ tiếp cận.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE nêu tại DNSE Future Tech Summit 2026 diễn ra 20/11.

Theo ông Giang, công nghệ và AI đang “thay đổi cuộc chơi” trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Năng lực phân tích đầu tư cũng ngày một dễ tiếp cận. Chi phí AI ở năng lực tương đương GPT-3.5 giảm hơn 280 lần chỉ trong 2 năm (tháng 11/2022-10/2024), theo số liệu từ Stanford AI Index năm 2025.

Vị chủ tịch cho biết AI có lợi thế trong xử lý khối lượng dữ liệu lớn, giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận năng lực phân tích tốt hơn và thu hẹp khoảng cách với nhà đầu tư tổ chức. Trong kỷ nguyên AI, lợi thế đầu tư sẽ đến từ khả năng vận dụng công cụ AI để xây dựng chiến lược, ra quyết định phù hợp với vị thế, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Chủ tịch Chứng khoán DNSE Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: DSE.

Bên cạnh đó, chủ tịch DNSE cũng chỉ ra thách thức hiện nay không chỉ nằm ở tốc độ phát triển của AI mà còn ở việc đưa các ứng dụng, công cụ dễ sử dụng đến với nhà đầu tư. Theo thống kê được ông Giang dẫn tại sự kiện, khoảng 73% nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường tài chính sử dụng AI và tỷ lệ này ở nhóm nhà đầu tư và tổ chức tài chính lớn là 98%.

"Ban đầu, máy tính cá nhân chủ yếu được tiếp cận bởi những tổ chức lớn, có tiềm lực tài chính. Dần dần, khi máy tính cá nhân trở nên rẻ hơn, tất cả chúng ta đều có thể sở hữu. Ngày nay, mỗi người đều có một chiếc điện thoại trong túi, cũng chính là một chiếc máy tính cá nhân, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các hệ thống máy tính lớn (mainframe) cách đây 30 - 40 năm. Xu hướng của AI có lẽ cũng tương tự như vậy", ông Giang nói.

Tuy nhiên, ông Giang cũng nhấn mạnh khả năng tiếp cận công nghệ không đồng nghĩa với việc mọi nhà đầu tư cá nhân đều có thể khai thác hiệu quả. Người dùng có thể đăng ký ChatGPT hoặc Claude để yêu cầu tổng hợp thông tin thị trường, lập báo cáo nhưng việc ứng dụng các công cụ này thuận tiện vào quá trình đầu tư vẫn cần những giải pháp phù hợp hơn.

“Đây là khoảng cách chúng tôi muốn thu hẹp, hướng tới việc giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận công nghệ công bằng hơn so với nhà đầu tư tổ chức. Đơn giản hóa đầu tư không chỉ dừng ở việc đặt lệnh dễ dàng mà còn nằm ở khả năng tiếp cận công cụ phân tích, phương thức giao dịch và quản trị rủi ro” chủ tịch DNSE nêu quan điểm.

Song, ông Giang cũng cho rằng các tổ chức thường có lợi thế về vốn, nhân sự và đội ngũ phân tích chuyên sâu, trong khi nhà đầu tư cá nhân phải tự xử lý nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định. Vì vậy, việc ứng dụng AI được kỳ vọng giúp thu hẹp phần nào khoảng cách này.

Theo ông Giang, 52% doanh nghiệp tài chính đang thí điểm hoặc triển khai Agentic AI, trong đó 23% đã đưa công nghệ này vào ứng dụng và 29% đang thử nghiệm. Khác với các công cụ chỉ phản hồi câu hỏi, Agentic AI có thể hỗ trợ thực hiện nhiều công đoạn trong một quy trình.