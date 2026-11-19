Chỉ trong vòng 1 tháng, 4 lãnh đạo cấp cao giữ vị trí chiến lược, tài chính, bán lẻ và quản trị hiệu quả hoạt động đã đồng loạt xin rút khỏi PNJ.

4 lãnh đạo cấp cao giữ vị trí chiến lược rời PNJ trong 1 tháng

Mới đây, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo nhận được Thư từ nhiệm của các Giám đốc cao cấp.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp – Nguồn nhân lực và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp – Khách hàng & Bán lẻ đã đồng loạt viết đơn xin từ nhiệm.

Cả ba đơn này đều đã được HĐQT PNJ thông qua. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/11 và cả ba nhân vật trên sẽ không còn là người nội bộ công ty. Doanh nghiệp hiện chưa công bố nhân sự thay thế các vị trí này.

Theo hồ sơ công bố thông tin, ông Đào Trung Kiên hiện nắm giữ 418.466 cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,08% vốn điều lệ của PNJ. Đáng nói người này vừa gửi đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 12/10.

Lý do được ông Trung Kiên đưa ra là tập trung cho vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động.

Ông Đào Trung Kiên vừa nộp đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT hôm 12/10, sau đó 18/11 lại thôi chức Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động. Ảnh: PNJ.

Ông Nguyễn Chí Kiên sở hữu 171.600 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn, còn bà Trương Hoài Anh nắm 285.600 cổ phiếu, tương đương 0,06%.

Tổng cộng, ba lãnh đạo sở hữu 875.666 cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 0,17% vốn điều lệ.

Sự rời đi của loạt lãnh đạo cấp cao PNJ diễn ra mạnh mẽ trong 1 tháng trở đây.

Ở khối tài chính, ngày 5/11, PNJ nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028, cũng với lý do nguyện vọng cá nhân.

HĐQT sau đó chấp thuận cho ông Hải thôi giữ chức vụ từ ngày 17/11. Như vậy, chỉ trong tháng 11, PNJ đã ghi nhận 4 giám đốc cấp cao xin từ nhiệm.

Cách đây ít hôm, ngày 17/11, HĐQT PNJ thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn khỏi chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. Sau điều chỉnh, ông Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Thay vào đó, HĐQT bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân giữ chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ ba năm, kể từ ngày 17/11. Trước khi được bổ nhiệm, bà Xuân đảm nhiệm vị trí Quản lý Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ.

PNJ đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết, xét cả về mặt tài chính và nhân sự.

Mới đây nhất, PNJ cùng loạt doanh nghiệp vàng bạc đá quý như SJC, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý nằm trong danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra dự phòng năm 2027 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật về Phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp (trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ)".

Theo kế hoạch, thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026. Cuộc thanh tra có thời hạn dự kiến 45 ngày và được bố trí triển khai trong quý IV/2027.

Sóng gió 'dai dẳng' của PNJ

Sau vụ việc diễn ra vào đầu tháng 7/2026, PNJ phải đối mặt với chuỗi ngày khó khăn. Công ty đã phải tinh gọn bộ máy nhân sự.

Tính đến hết tháng 9/2026, PNJ còn 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người so với đầu năm, tương đương giảm 13%. Còn nếu tính trong vòng một quý – thời điểm PNJ đối diện với khủng hoảng niềm tin, số nhân viên giảm 1.050 người. Đây cũng là số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua của PNJ.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ trang sức này cũng còn 403 cửa hàng, bao gồm 396 cửa hàng PNJ, 2 cửa hàng Style by PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Trong quý III đầy khó khăn và thanh khoản suy yếu, HĐQT đã phải thông qua việc vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung. Tổng số tiền đã giải ngân theo công bố khoảng 700 tỷ đồng. Hai người con gái của bà Dung và em trai đã bán ra tổng cộng 34 triệu cổ phiếu, ước tính số tiền thu về khoảng 1.000 tỷ đồng nhằm tạo vốn lưu động và giải quyết nhu cầu cá nhân.

PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 7.077 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tốc độ suy giảm lợi nhuận còn mạnh hơn doanh thu. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn gần 690 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 19,5% xuống còn 9,8%.

Trong bối cảnh doanh thu đi xuống, biên lợi nhuận suy giảm và các khoản chi phí tạo thêm áp lực, PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với mức lãi 496 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, PNJ cho biết hoạt động kinh doanh chịu tác động từ sự thay đổi trong nhu cầu thị trường, những biến động bất thường của giá vàng cũng như sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm. Trong khi đó, các biện pháp tối ưu chi phí bán hàng và quản lý chưa đủ để bù đắp những yếu tố bất lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70%.

Không chỉ chịu áp lực về lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ cũng chuyển biến kém tích cực.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận dòng tiền dương gần 1.714 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hàng tồn kho tăng mạnh.

Không những gặp khó trên mặt kinh doanh, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đã lao dốc không phanh. Ngay sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu này vẫn cắm đầu giảm giá và rơi về dưới mốc 14.000 đồng/cp. Như vậy tính từ lúc có biến cố từ ngày 2/7, cổ phiếu vàng bạc đá quý này đã giảm 76% từ vùng 64.000 đồng/cp về 13.800 đồng/cp chốt phiên 19/11.

Việc cổ phiếu liên tục dò đáy, con gái của bà Dung - bà Trần Phương Ngọc Giao liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu PNJ.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị "call margin" khi giá trị tài sản ròng trong tài khoản chứng khoán sụt giảm xuống thấp hơn ngưỡng tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định.

Sau các giao dịch "bắt buộc" trên, lượng cổ phiếu PNJ do bà Giao nắm giữ giảm từ gần 7,55 triệu cổ phiếu xuống 5,09 triệu đơn vị, tương đương giảm tỷ lệ từ 1,47% vốn về 0,99% vốn.

Như vậy sau lượng bán giải chấp, gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung còn nắm hơn 31,1 triệu cổ phần, tương đương 6,08% vốn. Tỷ lệ này đã giảm rất mạnh so với mức 11,36% vốn tại cuối tháng 6/2026.