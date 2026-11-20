Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa (THEMCO) trúng hàng nghìn gói thầu y tế, trị giá hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó 75% liên quan hệ thống bệnh viện công ở Thanh Hóa.

Sau hàng loạt vụ việc tham nhũng bị phát hiện trong lĩnh vực y tế (Công ty Việt Á, Công ty Việt Mỹ…), có thể thấy người bệnh đang bị “móc túi” bởi tệ nạn tham nhũng, móc ngoặc giữa nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị, vật tư y tế với giới lãnh đạo thông qua việc đẩy giá lên cao. Để giải quyết vấn nạn trên, Bộ Y tế, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp. Trên nghị trường Quốc hội mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những khoản chi phí bất hợp lý trong lĩnh vực y tế, đồng thời yêu cầu minh bạch thị trường, kiểm soát các khâu trung gian để đưa thuốc, vật tư y tế về đúng giá trị thật. Từ thực tế trên, VietTimes triển khai tuyến bài: Nhận diện những “trùm thầu” y tế ở Việt Nam. Loạt bài đi sâu vào quá trình đấu thầu, cung cấp thuốc và thiết bị, vật tư y tế của các doanh nghiệp trúng thầu lớn nhất Việt Nam. Từ đó nhận diện, chỉ ra những lỗ hổng, bất cập trong quản lý, mua sắm ở lĩnh vực y tế và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Bài viết này phác họa về Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa (THEMCO), một trong những doanh nghiệp địa phương trúng hàng nghìn gói thầu, tổng giá trị hơn 7.125 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa (MST 2800588271) có tên giao dịch là THEMCO, tiền thân là Trạm vật tư và sửa chữa thiết bị y tế Thanh Hóa thành lập năm 1976), đến năm 1986 được đổi tên là Công ty Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa.

Năm 2000, THEMCO được cổ phần hóa, trụ sở chính ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hồ sơ nhà thầu ghi nhận ông Nguyễn Văn Mong là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp được phê duyệt tham gia hệ thống đấu thầu tháng 7/2014. Đến nay, THEMCO đã tham dự 2.008 gói thầu, trong đó trúng 1.829 gói, trượt 113 gói, 49 gói chưa có kết quả và 17 gói bị hủy, tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 91%.

Tổng giá trị các gói doanh nghiệp trúng hơn 7.125 tỷ đồng, trong đó 1.797 gói với vai trò độc lập, tổng giá trị hơn 5.640 tỷ đồng. Với vai trò thành viên liên danh, doanh nghiệp trúng 32 trong 35 gói đã dự, tổng giá trị hơn 1.485 tỷ đồng.

Trong 1.829 gói trúng, 569 gói có giá trúng bằng giá gói thầu, chiếm 31,1%, 225 gói tiết kiệm dưới 1% và 228 gói thuộc nhóm thấp hơn từ 1% đến 5%.

Cộng cả 3 nhóm, THEMCO trúng 1.022 gói bằng hoặc thấp hơn giá gói thầu 5%, chiếm gần 56% tổng số gói trúng. 643 gói có tỷ lệ tiết kiệm từ 20% trở lên, chiếm 35,2%.

Doanh nghiệp tham gia thị trường đấu thầu thời gian khá dài, nhưng hoạt động trong khoảng 8 năm đầu không nổi bật. Đến năm 2023, hoạt động đấu thầu của THEMCO tăng mạnh, từ 93 gói năm 2022 lên 397 gói (tỷ lệ gần 327%).

Từ đó đến nay, doanh nghiệp duy trì hoạt động đấu thầu ở quy mô lớn với hàng trăm gói thầu trúng mỗi năm. Năm 2024 và 2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa lần lượt trúng 344 và 372 gói. Riêng năm 2026, đến ngày 17/11, công ty đã trúng 338 trong 367 gói tham dự.

THEMCO: Trúng thầu y tế 7.125 tỷ đồng, 75% trúng tại Thanh Hóa

Trúng hơn 1.600 gói thầu tại Thanh Hóa

Hoạt động trúng thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại Thanh Hóa. Theo dữ liệu VietTimes ghi nhận, THEMCO trúng ít nhất 1.642 gói tại Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 5.371 tỷ đồng.

Con số này chiếm 89,78% tổng số gói trúng và 75,38% tổng giá trị các gói trúng của doanh nghiệp. Như vậy, cứ 10 gói THEMCO trúng thầu, gần 9 gói thuộc các chủ đầu tư tại Thanh Hóa.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa là đơn vị THEMCO trúng thầu nhiều nhất khi trúng toàn bộ 26 gói đã tham dự, tổng giá trị hơn 1.424 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận dữ liệu trúng thầu tại 41 bệnh viện trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm toàn bộ 38 bệnh viện công trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp trúng 45/48 gói, tổng giá trị hơn 923 tỷ đồng. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ghi nhận THEMCO có số gói trúng nhiều nhất với 165/168 gói thầu đã tham dự, tổng giá trị 164 tỷ đồng.

Tiếp đến là Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, trúng 144/145 gói, tổng giá trị 27,7 tỷ đồng. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp trúng 81/84 gói, hơn 146 tỷ đồng.

THEMCO trúng 99/99 gói tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Nghi Sơn, trị giá 34,8 tỷ đồng, BVĐK Thọ Xuân (70/70 gói, gần 108 tỷ đồng), Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (70/71 gói, gần 68 tỷ đồng), BVĐK Nông Cống (65/65 gói, 42 tỷ đồng), BVĐK Hà Trung (64/65 gói, 33 tỷ đồng).

Doanh nghiệp còn trúng 48/49 gói tại BVĐK Ngọc Lặc, trị giá 104,5 tỷ đồng. Các bệnh viện còn lại trong nhóm gồm BVĐK Yên Định (46/47 gói, 63,39 tỷ đồng), BVĐK Hạc Thành (41/41 gói, 72 tỷ đồng), BVĐK Triệu Sơn (23/23 gói, gần 70 tỷ đồng) và Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa (13/13 gói, hơn 79 tỷ đồng).

Tại các bệnh viện còn lại, THEMCO trúng từ 1 đến 44 gói, với tổng giá trị trúng thầu 1,64 tỷ đồng - hơn 52 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại những bệnh viện có nhiều gói thầu.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, doanh nghiệp trúng 4/4 gói, tổng giá trị hơn 529 tỷ đồng. Tại Ban quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế tỉnh Thanh Hóa, công ty trúng 11/11 gói, tổng giá trị 119 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trúng một gói trị giá 161 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa; một gói trị giá hơn 99 tỷ đồng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc; một gói trị giá hơn 85 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân.

Một số đơn vị khác như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 TP Thanh Hóa cùng 3 khu vực Thọ Xuân, Quan Sơn, Sầm Sơn ghi nhận doanh nghiệp trúng mỗi nơi 1 gói thầu với giá trị 5 tỷ - hơn 16 tỷ đồng.

Ở nhóm cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh, doanh nghiệp trúng 2/2 gói tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, tổng giá trị hơn 33 tỷ đồng; một gói tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, trị giá hơn 60 tỷ đồng; một gói tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa, trị giá 27 tỷ đồng; một gói tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, trị giá 7,67 tỷ đồng.

Trong nhóm y tế và chuyên ngành, công ty trúng 24/24 gói tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tổng giá trị 50,5 tỷ đồng; 4/4 gói tại Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng; 5/5 gói tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, tổng giá trị 17,6 tỷ đồng; 5/5 gói tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Ngoài Thanh Hóa, doanh nghiệp ghi nhận kết quả trúng thầu tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, sở y tế và ban quản lý dự án ở các địa phương.

Với nhóm chủ đầu tư ngoài khu vực tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai dẫn đầu về giá trị trúng thầu của THEMCO với 164 tỷ đồng từ 10/12 gói thầu. Tiếp theo là Sở Y tế Đồng Nai (3/3 gói, 144 tỷ đồng), Sở Y tế Vĩnh Phúc (1/1 gói, 99 tỷ đồng), Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (2/2 gói, gần 85 tỷ đồng).

Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội ghi nhận 3/3 gói, trị giá hơn 54 tỷ đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương (7/7 gói, 50 tỷ đồng). THEMCO trúng 1/1 gói tại Sở Y tế Long An, trị giá 48 tỷ đồng, và 2/2 gói tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E, trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện THEMCO trúng thầu nhiều nhất với 923 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoảng 64 chủ đầu tư còn lại ngoài Thanh Hóa ghi nhận dữ liệu trúng thầu từ 1 – 12 gói, tổng giá trị trúng thầu từ 209 triệu - hơn 57 tỷ đồng. Các gói thầu của THEMCO tập trung chủ yếu ở một số tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Nam.

Những lần trúng thầu cao hơn giá mời thầu

THEMCO hoạt động đấu thầu trong cả lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế với tổng số tiền trúng thầu lần lượt hơn 81 tỷ và 376 tỷ đồng trong năm 2026. Với nhóm thiết bị y tế, sản phẩm trúng thầu của THEMCO rất đa dạng, từ hàng hóa có giá trị nhỏ như bơm kim tiêm, bông băng, oxy già đến hóa chất, cồn y tế, chất tẩy rửa, vật tư y tế tiêu hao khác, một số gói cung cấp máy móc, hệ thống y tế giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ngày 24/7/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 có giá gói thầu hơn 37,5 tỷ đồng. THEMCO trúng 13 lô vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung với tổng giá trị 5,4 tỷ đồng, cao hơn 218.470.000 đồng, tương đương 4,21%, so với tổng giá 13 lô trong hồ sơ mời thầu là hơn 5.18 tỷ đồng.

Trong đó, 5 lô có giá trúng cao hơn giá mời thầu, 4 lô bằng giá và 4 lô thấp hơn. Trong nhóm có giá trúng cao hơn, lô dụng cụ khâu nối tròn tiêu hóa có 3 hàng ghim ghi nhận mức chênh lớn nhất cả về số tiền và tỷ lệ, từ 900 triệu đồng lên 1,011 tỷ đồng, tăng 111 triệu đồng (12,33%).

Hai lô băng ghim khâu cắt nối nội soi dùng cho mô trung bình, dày cùng có giá mời thầu 565 triệu đồng mỗi lô. Lô 60 mm trúng 619,5 triệu đồng, cao hơn 54,5 triệu đồng (9,65%), còn lô 45 mm trúng 599,5 triệu đồng, cao hơn 34,5 triệu đồng (6,11%).

2 lô còn lại cao hơn từ 8,5 đến 21 triệu đồng so với giá trong hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, 4 lô có giá trúng thấp hơn giá mời thầu giảm tổng cộng 11,03 triệu đồng.

Ngày 3/11/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 11 “Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, giá gói thầu 158,6 tỷ đồng. THEMCO trúng 99 lô, với tổng giá trị 70,3 tỷ đồng. Cả 99 lô đều có giá trúng thầu bằng giá dự thầu, tương ứng mức giảm 0%.

Đáng chú ý, là gói thầu có số tiền mua sắm lớn nhưng danh mục hàng hóa tại Chương V hồ sơ mời thầu gói số 11 chỉ nêu mã lô, tên hàng hóa, đơn vị tính và số lượng mua sắm. Danh mục này không thể hiện đơn giá mời thầu của từng mặt hàng và tổng giá trị mời thầu của từng lô.

Hồ sơ mời thầu gói thầu số 11 không thể hiện đơn giá và tổng số tiền từng lô.

Tại gói số 16 của Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa được phê duyệt ngày 9/12/2025, giá gói thầu hơn 166,35 tỷ đồng. THEMCO trúng 28 lô với tổng giá gần 8,1 tỷ đồng, thấp hơn tổng giá kế hoạch của 28 lô hơn 281 triệu đồng, tiết kiệm 3,36%.

Trong 28 lô này, 15 lô có giá trúng thấp hơn, 5 lô bằng và 8 lô cao hơn giá trong danh mục. Tổng giá trúng của 8 lô cao hơn chênh gần 114 triệu đồng (5,41%) so với giá của kế hoạch mời thầu.

Trong đó, lô bộ tim phổi nhân tạo ECMO có mức chênh lớn nhất về số tiền. Giá trong danh mục mời thầu là 1,29 tỷ đồng, giá trúng thầu là 1,365 tỷ đồng, cao hơn 75 triệu đồng (5,81%). Lô bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ có tỷ lệ chênh cao nhất. Giá trong hồ sơ mời thầu là 62,5 triệu đồng, giá trúng thầu là 79,8 triệu đồng, cao hơn 17,3 triệu đồng (27,68%).

Tại gói thầu số 4 mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tháng 6/2025, THEMCO trúng 17 lô với tổng giá gần 4,4 tỷ đồng, cao hơn gần 161 triệu đồng so với tổng giá trong kế hoạch mời thầu, tương đương 3,8%.

Đối chiếu danh mục hàng hóa tại Chương V hồ sơ mời thầu, 8 lô có giá trúng cao hơn giá kế hoạch, 5 lô bằng giá và 4 lô thấp hơn. Lô dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo chênh nhiều nhất về số tiền, với giá trúng 720 triệu đồng so với giá kế hoạch 612 triệu đồng, cao hơn 108 triệu đồng (17,65%).

Lô găng kiểm tra dùng trong y tế trúng 580,8 triệu đồng, cao hơn 93 triệu đồng (19%) so với giá kế hoạch 487,8 triệu đồng. Lô bộ khóa ba ngã có dây nối ghi nhận tỷ lệ chênh cao nhất, với giá trúng 37,125 triệu đồng so với giá kế hoạch 27,375 triệu đồng, cao hơn 9,75 triệu đồng (35,62%). Trong khi đó, 4 lô trúng dưới giá kế hoạch chỉ giảm được hơn 95 triệu đồng.

Tại gói thầu số 12 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 18/8/2025, THEMCO trúng 142 lô với tổng giá trị 55.7 tỷ đồng, thấp hơn 5,2 tỷ đồng so với tổng giá kế hoạch gần 61 tỷ đồng (tiết kiệm 8,56%).

Đối chiếu từng lô, 34 lô có giá trúng cao hơn giá kế hoạch, 29 lô bằng giá và 79 lô thấp hơn. Tổng mức chênh tăng của 34 lô là 318,92 triệu đồng, còn tổng mức chênh giảm của 79 lô là 5,54 tỷ đồng.

Ngoài ra, THEMCO cũng có một số gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm đáng kể như Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tháng 10/2025, gói thầu có giá hơn 331 tỷ đồng, liên danh ATM, gồm THEMCO và 2 doanh nghiệp khác trúng thầu với giá hơn 288 tỷ đồng, tiết kiệm gần 43 tỷ đồng (tỷ lệ khoảng 13%).

Tại Bệnh viện Bạch Mai, THEMCO trúng 2 phần mục mua sắm Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 32 lát cắt và Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 128 lát cắt vào tháng 12/2025. Tổng giá trúng là 63,7 tỷ đồng, thấp hơn gần 11 tỷ đồng (14,65%) so với tổng giá kế hoạch 74,7 tỷ đồng của 2 lô.