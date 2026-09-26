Giá vàng thế giới hôm nay 26/9 tăng trở lại

Giá vàng thế giới sáng 26/9 tăng khoảng 22 USD/ounce, lên 4.285 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,2 triệu đồng/lượng, đánh dấu nhịp phục hồi sau các phiên đi xuống trước đó.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 26/9 giao dịch ở mức 4.285 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với mức 4.263 USD/ounce của sáng 25/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng. So với mức 134,5 triệu đồng/lượng của sáng 25/9, giá vàng hôm nay cao hơn khoảng 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 26/9 tăng lên 4.285 USD/ounce, cao hơn 22 USD/ounce so với sáng 25/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.378 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 93 USD/ounce, tương đương 2,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 347,6 USD/ounce, tương đương 7,5%.

Giá vàng phục hồi trong phiên gần nhất sau nhịp giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, xu hướng trong một tháng vẫn khá yếu khi giá kim loại quý đã mất hơn 7%, cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường chưa hoàn toàn chấm dứt.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng. Thay đổi trong kỳ vọng lãi suất có thể khiến kim loại quý tiếp tục biến động mạnh.

Giá vàng trong nước chiều 25/9

Chiều 25/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,6 triệu đồng/lượng.